RUDARSKE KOMPANIJE ZNAČAJNIM ULAGANJIMA POBOLJŠAVAJU KVALITET OBRAZOVANJA I ŽIVOTA U LOKALNIM ZAJEDNICAMA

"Ziđin Koper" investira u digitalizaciju obrazovanja, program stipendija i razvoj stručnog obrazovanja.

Đaci četiri osnovne škole u Boru- "Branko Radičević", "Sveti Sava", "Vuk Karadžić" i "3. Oktobar" ubrzo će na velikom odmoru uživati u zdravoj užini, jer će njihove kuhinje i trpezarije biti kompletno renovirane. Za ovaj projekat koji je u toku kompanija "Srbija Ziđin Majning" izdvojila je 38.023.440 dinara. Za renoviranje kuhinja i trpezarija potrebno je 34.530.690 dinara, dok će preostalih 3,5 miliona dinara, koje je kompanija obezbedila, biti iskorišćeno isključivo za kupovinu specijalnog vozila za transport hrane školama koje nemaju sopstvene kuhinje.

Kompanija "Srbija Ziđin Majning" je ove godine obezbedila udžbenike za oko 1.500 učenika od petog do osmog razreda i rančeve za 420 đaka prvaka. Za udžbenike je izdvojila 41 milion, a za đačke torbe 1,63 miliona dinara. Projektom je obuhvaćeno šest osnovnih škola u gradu i tri osnovne škole u selima sa oko 3.000 učenika.

- Od svog osnivanja, kompanija "Srbija Ziđin Majning" posvećena je unapređenju uslova života lokalne zajednice kroz projekte društvenih ulaganja, sa posebnim fokusom na decu i obrazovanje - kažu u ovoj kompaniji. - Čvrsto verujemo da društvena odgovornost daje najbolje rezultate kada se zasniva na tačnom prepoznavanju ključnih potreba zajednice i bliskoj saradnji sa lokalnom samoupravom. Kroz projekat "Za budućnost", već četiri godine zaredom obezbeđujemo besplatne udžbenike za učenike viših razreda osnovnih škola, dok udžbenike za niže razrede finansira lokalna samouprava. Pored toga, pripremili smo rančeve za sve đake prvake kako bismo smanjili finansijsko opterećenje roditelja i podržali decu na početku školovanja.

Ove godine "Srbija Ziđin Majning" realizuje i projekat obnove školskih kuhinja i trpezarija u svim osnovnim školama, kako bi u saradnji sa gradom i udruženjem roditelja „Bebironče“ obezbedili besplatne obroke za sve osnovce i dodatno unapredili uslove obrazovanja i svakodnevnog života dece u zajednici.

- Za našu kompaniju, ovi projekti predstavljaju važan korak ka stvaranju modernijeg, bezbednijeg i zdravijeg školskog okruženja. Nastavićemo da sprovodimo inicijative koje poboljšavaju kvalitet obrazovanja i života u lokalnoj zajednici, jer ulaganje u najmlađe generacije znači ulaganje u budućnost - ističu u "Srbija Ziđin Majningu".

U obrazovanje ulaže i kompanija "Srbija Ziđin Koper" i to prvenstveno u digitalizaciju obrazovanja, program stipendija i razvoj stručnog obrazovanja. Kompanija je nedavno investirala ukupno 30 miliona dinara za podršku vrtićima, osnovnim i srednjim školama u nabavci i unapređenju informatičke opreme, kao što su projektori, LED televizori, računari, štampači, sistemi za onlajn učenje i video-konferencije.

Lane je ova kompanija pokrenula program "Ziđin Talent" koji je fokusiran na oblast stručnog obrazovanja. Investicioni budžet za svaku fazu iznosi 64 miliona dinara, a projekat ima za cilj saradnju sa lokalnim stručnim školama i državnim institucijama za zapošljavanje kako bi se obrazovali profesionalni kadrovi koji odgovaraju potrebama tržišta rada. Trenutno su u toku razgovori ili obuka iz oblasti geodezije, mehatronike, kineskog jezika i informacionih tehnologija. Ova kompanija ima i dobru upravljačku strukturu za razvoj mladih kadrova kroz programe razvoja mladih talenata, mentorstva i studentskih praksi za studente završnih godina.

U prethodnim mesecima, kompanija je izdvojila 2,77 miliona dinara za OŠ "Dušan Radović" u Boru, OŠ "Đura Jakšić" u Krivelju, OŠ "Branko Perić" u Majdanpeku i OŠ "Velimir Markicević" u Majdanpeku. Ova donacije će se prvenstveno koristiti za unapređenje obrazovnih uslova i kupovinu informatičke opreme u ovim školama.

Stipendije "Ziđin"

U drugoj polovini septembra predstavnici kompanije "Srbija Ziđin Koper" održaće sastanak sa svim partnerima kako bi se dogovorili o izboru kandidata i dodeli stipendija "Ziđin" za 2025. godinu. Ove godine kompanija će u stipendije uložiti 70.000 američkih dolara.

Program stipendija "Ziđin", koji je pokrenut u septembru 2022. godine uz ulaganje od 560.000 američkih dolara od strane kompanije "Srbija Ziđin Koper" namenjen je 11 srednjih i stručnih škola u Boru, Majdanpeku, Negotinu, Kladovu i Borskom okrugu. Stipendiju u iznosu od 700 američkih dolara dobija 100 najboljih srednjoškolaca koje škole predlože. Od početka programa stipendiju je dobilo 300 srednjoškolaca.