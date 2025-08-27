"MI SMO DVA TRADICIONALNO BLISKA NARODA": Gujon na stogodišnjici učenja srpskog jezika u Francuskoj

DIREKTOR Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Vlade Republike Srbije Arno Gujon danas je u Parizu povodom obeležavanje 100 godina proučavanja srbistike u Francuskoj poručio da je upravo učenje srpkog jezika ključ za bolje razumevanje Srbije i srpskog naroda u Francuskoj.

FOTO: Marko Petrović

- Izučavanje srpskog omogućilo je razumevanje našeg naroda, istorije i kulture što je značajno doprinelo zbižavanju dva tradicionalno bliska i saveznička naroda. Danas, potreba za znanjem srpskog jezika idalje je prisutna kako bi stranci mogli da upoznaju Srbiju direktno a ne preko često iskrivljenih medijskih izveštavanja - rekao je Gujon na okruglom stolu u okviru 17. Međunarodnog kongresa slavista koji je okupio više od 1.000 stručnjaka iz 45 zemalja.

FOTO: Marko Petrović

Gujon je podsetio da je srpski prisutan na univerzitetima u Parizu, Strazburu, Bordou, Marseju i Grenoblu, i naglasio da zahvaljujući posvećenim profesorima i lektorima nije samo predmet, već i most ka upoznavanju srpske kulture, književnosti i tradicije.

FOTO: Marko Petrović

- Do osnivanja katedre za srpski jezik na francuskom univerzitetu početkom 20 veka, sliku o Srbima i Srbiji su nametali Beč i Berlin, jer je zbog nepoznavanja jezika srpski narod bio malo poznat u Frnacuskoj - rekao je Gujon koji predvodi obeležavanje stogodišnjice učenja srpskog jezika u Francuskoj.

Nakon okruglog stola, Gujon je učestvovao u svečanoj dodeli srpskih knjiga Slovenskoj biblioteci na Sorboni. Među doniranim delima je i Monografija o 100 godina srbistike u Francuskoj.

FOTO: Marko Petrović

U fond biblioteke uvrštena su dela od klasika do savremenih autora, čime se studentima pruža prilika da bolje upoznaju srpsku književnost i kulturu.

- Kada sam počinjao da učim srpski jezik, imao sam velikih poteškoća da pronađem odgovarajuću literaturu i književna dela na srpskom u Francuskoj. Zato je popunjavanje srpskog književnog fonda u Slovenskoj biblioteci na Sorboni veoma važno za sve koji žele da otkriju bogatstvo srpske književnosti i unaprede svoje znanje srpskog jezika - poručio je Gujon.

FOTO: Marko Petrović

U rezidenciji srpske ambasade u Parizu biće priređeno srpsko veče za učesnike kongresa i uticajne Francuze koji promovišu Srbiju u toj zemlji, uz nastup muzičkog virtuoza Slobodana Trkulje.

Međunarodni kongres slavista održava se svakih pet godina, a poslednji je održan u Beogradu. Reč je o najznačajnijoj i najvećoj naučnoj manifestaciji posvećenoj slovenskim jezicima, književnosti i kulturi.

U okviru ove prestižne manifestacije cela jedna sesija bila je posvećena Srbiji i 100 godisnjici proučavanja srpskog jezika i kulture u Francuskoj a što se vremenom proširilo i na frankofone zemlje.

BONUS VIDEO-