UGAŠEN POŽAR U GRČKOJ KOJI JE UZNEMIRIO TURISTE: Srbi pomagali vatrogascima u borbi sa vatrenom stihijom (FOTO)
POSLE dva sata borbe uspešno zaustavljeno širenje požara prema hotelima i vilama u Grčkoj.
Prodorni zvuk sirena sa nekoliko vatrogasnih kola razbio je juče tačno u podne mir koji vlada Sitonijom na Hakidikiju. Požar je buknuo tik uz magistralu koja spaja Metamorfozis i Nikiti, samo nekoliko desetina metara od vila i hotela koji su i krajem avgusta prepuni turista, većinom Srba.
Vatra je prvo zahvatila nisko, suvo rastinje kraj asfalta, a raspirena vetrom koji stalno duva na popularnom „drugom prstu“ ovog poluostrva, munjevito je gutala osušenu travu. U plamenu se našlo i nekoliko stoletnih borova pored puta. Za desetak minuta od gustog dima kolovoz nije više bio vidljiv. Prava opasnost je nastala kada je vatra „preskočila“ magistralu i krenula ka turističkim objektima.
Na kraju užarenog leta i teških muka koje su, kao i veći deo Mediterana, imali sa požarima, Grci su brzo i spremno reagovali. Za tili čas potez između Metamorfozisa i Nikitija bio je zapečaćen. Vatrogasci su opkolili vatru, policija je blokirala magistralu i preusmeravala gust saobaćaj. Stvorile su se kilometarske kolone automobila, na bezbednoj razdaljini, ali drugačije nije moglo.
Uznemireno osoblje jednog hotela priča kako su ovakvi požari stalna pojava, da ih dnevno širom ove zemlje izbije oko 120, ali da im vatra nikada nije prišla ovoliko blizu, na samo 50 metara. Iako su vatrogasni šmrkovi radili svoj posao, vlasnica pomenutog hotela krenula je da iz skladišta vadi na desetine aparata za gašenje. Srpski gosti, nisu sedeli skrštenih ruku. Složno su, sa turistima iz Makedonije i Rumunije poneli te aparate do vatrogasaca i ponudili pomoć. Čak i ne pitajući, aktivirali su ih i počeli da gase upaljenu travu. Nije bilo panike, ali nije bilo ni bezazleno. U apartmanima i hotelskim sobama u ovom letovalištu, većinom su porodice sa maloletnom decom. Međutim, bez straha i ona starija su se našla da pomognu kako mogu.
Oko dva puna sata trajala je borba sa stihijom. Na sreću, uspešna. Prema podacima iz grčkih medija, u gašenju požara učestvovalo je 14 vozila sa 35 vatrogasaca. Vatra je obuzdana, neko hrabriji se nagutao dima ili izgaravio noge. Većih posledica nije bilo.
