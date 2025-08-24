RHMZ DAO PRECIZNU NAJAVU: Vremenska prognoza za narednih sedam dana
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijom najavom.
Danas na krajnjem severu pretežno sunčano. U ostalim krajevima u prvom delu dana prolazno naoblačenje, ponegde sa kratkotrajnom kišom. Posle podne razvedravanje.
Najviša dnevna temperatura od 22 do 26 °S.
U toku noći ka ponedeljku na jugozapadu i jugoistoku Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, mestimično kiša i pljuskovi, ponegde praćeni grmljavinom.
NAREDNE SEDMICE POSTEPENO TOPLIJE
Od ponedeljka do petka (25-29.08.) pretežno sunčano, u brdsko-planinskim predelima povremeno uz promenljivu oblačnost, koja u ponedeljak (25.08.) na jugozapadu i jugu može usloviti izolovanu pojavu kratkotrajnog pljuska s grmljavinom.
Biće i sve toplije, od srede (27.08.) maksimalna temperatura ponovo iznad 30 °S, a najtopliji dan biće petak (29.08.), kada se očekuje preko 35 °S.
Narednog vikenda (30-31.08.) temperatura u manjem padu, ali će i dalje biti toplo, a kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom se mestimično očekuju u subotu (30.08.).
