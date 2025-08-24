VREME DANAS: Ujutru i prepodne prolazno naoblačenje, popodne razvedravanje

VREME u Srbiji danas na krajnjem severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima ujutro i prepodne prolazno naoblačenje, tek ponegde sa kratkotrajnom kišom.

Foto V. S.

Posle podne razvedravanje, saopštio Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar slab i umeren, na istoku i jugoistoku povremeno i jak, severozapadni, uveče u slabljenju.

Najniža temperatura od 9 do 15, a najviša od 22 do 26 stepeni Celzijusa.

U toku noći na jugozapadu i jugoistoku Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom.

Vreme u Beogradu

Ujutro i prepodne oblačno sa slabom kratkotrajnom kišom u jutarnjim satima.

Sredinom dana razvedravanje, a posle podne pretežno sunčano.

Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura oko 14, a najviša oko 23 stepena.

Vreme narednih dana

Do petka 29. avgusta se očekuje pretežno sunčano vreme, u brdsko-planinskim predelima povremeno uz promenljivu oblačnost, koja u ponedeljak 25. avgusta na jugozapadu i jugu može usloviti izolovanu pojavu kratkotrajnog pljuska s grmljavinom.

Biće i sve toplije, od srede maksimalne temperature ponovo iznad 30, a najtopliji dan biće petak, kada se očekuje i preko 35 stepeni.

Za dane narednog vikenda 30. i 31. avgusta temperatura u manjem padu, a kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom se mestimično očekuju u subotu.

(Sputnjik)