VREME DANAS: Ujutru i prepodne prolazno naoblačenje, popodne razvedravanje
VREME u Srbiji danas na krajnjem severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima ujutro i prepodne prolazno naoblačenje, tek ponegde sa kratkotrajnom kišom.
Posle podne razvedravanje, saopštio Republički hidrometeorološki zavod.
Vetar slab i umeren, na istoku i jugoistoku povremeno i jak, severozapadni, uveče u slabljenju.
Najniža temperatura od 9 do 15, a najviša od 22 do 26 stepeni Celzijusa.
U toku noći na jugozapadu i jugoistoku Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom.
Vreme u Beogradu
Ujutro i prepodne oblačno sa slabom kratkotrajnom kišom u jutarnjim satima.
Sredinom dana razvedravanje, a posle podne pretežno sunčano.
Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura oko 14, a najviša oko 23 stepena.
Vreme narednih dana
Do petka 29. avgusta se očekuje pretežno sunčano vreme, u brdsko-planinskim predelima povremeno uz promenljivu oblačnost, koja u ponedeljak 25. avgusta na jugozapadu i jugu može usloviti izolovanu pojavu kratkotrajnog pljuska s grmljavinom.
Biće i sve toplije, od srede maksimalne temperature ponovo iznad 30, a najtopliji dan biće petak, kada se očekuje i preko 35 stepeni.
Za dane narednog vikenda 30. i 31. avgusta temperatura u manjem padu, a kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom se mestimično očekuju u subotu.
(Sputnjik)
