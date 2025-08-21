BIĆE I OBLAKA: Evo kakvo nas vreme danas očekuje

VREME u Srbiji danas toplo i pretežno sunčano vreme, sem na severozapadu zemlje gde se očekuje malo do umereno oblačno, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

FOTO: Novosti

Vetar slab i umeren, južnih smerova, a u donjem Podunavlju, na jugu Banata, kao i u brdsko-planinskom području na zapadu i jugu zemlje povremeno jak, dok će temperature biti od 12 do 38 stepeni.

Vreme u Beogradu

Toplo i pretežno sunčano uz umerenu oblačnost i najvišu dnevnu temperaturu oko 35 stepeni.

U toku noći ka petku, u pojedinim delovima grada moguća je pojava kiše ili lokalnog pljuska sa grmljavinom.

Vreme narednih dana

U petak se očekuje prolazno naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom uz pojačan severni vetar i pad temperature.

(Sputnjik)