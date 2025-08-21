BIĆE I OBLAKA: Evo kakvo nas vreme danas očekuje
VREME u Srbiji danas toplo i pretežno sunčano vreme, sem na severozapadu zemlje gde se očekuje malo do umereno oblačno, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.
Vetar slab i umeren, južnih smerova, a u donjem Podunavlju, na jugu Banata, kao i u brdsko-planinskom području na zapadu i jugu zemlje povremeno jak, dok će temperature biti od 12 do 38 stepeni.
Vreme u Beogradu
Toplo i pretežno sunčano uz umerenu oblačnost i najvišu dnevnu temperaturu oko 35 stepeni.
U toku noći ka petku, u pojedinim delovima grada moguća je pojava kiše ili lokalnog pljuska sa grmljavinom.
Vreme narednih dana
U petak se očekuje prolazno naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom uz pojačan severni vetar i pad temperature.
(Sputnjik)
PUTIN I ZELENSKI DOLAZE NADOMAK SRBIJE?! Nove informacije o mestu susreta dvojice lidera
VIŠI zvaničnik u administraciji američkog predsednika Donalda Trampa rekao je da bi sastanak ruskog i ukrajinskog predsednika Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog mogao da se održi u Mađarskoj, prenosi Rojters.
19. 08. 2025. u 11:18
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
IZ SVIH UGLOVA: 32 godine mlađa žena našeg glumca se skinula u bikini (FOTO)
MARIJA je objavila čitav niz fotografija. Ona je pozirala u bikiniju i fotografisala se iz svih mogućih uglova.
18. 08. 2025. u 22:13
Komentari (0)