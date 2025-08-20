DANAS VRELO, A EVO KADA KREĆE PAD TEMPERATURE! Ovo je detaljna prognoza za naredne dane

NAJNIŽA temperatura biće od 11 stepeni do 18, a najviša od 30 do 33 stepena.

Foto: Depositphotos

U Srbiji će danas pretežno sunčano i toplo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umeren, promenljiv vetar. Najniža temperatura biće od 11 stepeni do 18, a najviša od 30 do 33 stepena.

U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo.

Najniža temperatura biće od 15 stepeni do 18, a najviša oko 32 stepena.

Foto: Printskrin/RHMZ

Upaljen meteo alarm

U celoj Srbiji danas je na snazi žuti meteo alarm zbog ekstremno visoke temperature. Ovo upozorenje znači da vreme može biti potencijalno opasno: Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.

Vreme narednih dana

U četvrtak toplo i iznad većeg dela pretežno sunčano, samo u Vojvodini malo i umereno oblačno, a kasnije popodne, uveče i u toku noći na severu pokrajine ponegde kratkotrajna kiša i pljuskovi sa grmljavinom.



U petak prolazno naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom u svim krajevima uz pojačan severni vetar i pad temperature.

Od subote promenljivo oblačno i svežije, a kiša se kao retka pojava očekuje samo u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije.