Društvo

PAO INSTAGRAM Korisnici u Srbiji i svetu prijavljuju isti problem

В.Н.

14. 08. 2025. u 20:03

VELIKI broj korisnika Instagrama iz Srbije, počeo je da prijavljuje probleme u radu poznate društvene mreže, navodeći da ne mogu da uđu u poruke, kao i da im se fid sporije učitava.

ПАО ИНСТАГРАМ Корисници у Србији и свету пријављују исти проблем

Foto: Profimedia

Instagram, deo Meta platforme, nastavio je da beleži prijave o problemima u protekla 24 časa. Na sajtu "Downdetector" primetno je da je povećan broj prijava kratkotrajnog pristupa i sporog učitavanja iz raznih zemalja, uključujući Srbiju.

Kratkotrajni kvarovi, bez zvaničnog incidenta

Iako se sajt "Downdetector" obično oglašava tek kada broj prijava znatno premaši standardni nivo za određeno doba dana, evidentno je da su se tokom jutra 15. avgusta na kratko javljali pojedinačni problemi sa pristupom i učitavanjem sadržaja. Prijave su stigle iz više zemalja.

(Blic)

