Predsednički apartman hotela Crowne Plaza Beograd: Simbol luksuza u Beogradu
U SAMOM srcu poslovne četvrti Novog Beograda, hotel Crowne Plaza Beograd otkriva svoj dragulj - Predsednički apartman, prostor od 140 m² u kojem se luksuz, privatnost i besprekorna usluga susreću u savršenom skladu.
Prostrana spavaća soba sa King krevetom pruža tišinu i mir, dok elegantan dnevni boravak, povezan sa moderno uređenim prostorom za obedovanje, postaje idealna scena za nezaboravne trenutke - bilo da su to intimne proslave, privatni poslovni sastanci ili opuštena večernja druženja.
Izdvojeni radni kutak unosi savršenu ravnotežu između opuštanja, druženja i produktivnosti, dok potpuno opremljena kuhinja, vrhunska L'occitane kozmetika i pažljivo birani detalji enterijera podižu boravak na nivo umetnosti življenja.
Kao poseban doživljaj, svaki gost koji rezerviše Predsednički apartman uživa u ekskluzivnoj usluzi „Šef kuva za vas“. U intimnoj atmosferi apartmana, naš Executive Chef kreira personalizovani meni prilagođen vašim željama, pretvarajući večeru u privatni gastronomski spektakl.
Za one koji ne pristaju na kompromise, Predsednički apartman hotela Crowne Plaza Beograd nije samo smeštaj - to je destinacija sama po sebi, mesto gde se pišu priče vredne pamćenja i doživljaji koji ostaju zauvek deo vaših uspomena.
Za sve informacije i rezervacije, kontaktirajte hotel Crowne Plaza Beograd na telefon: +381 11 220 40 04 ili email: begcp.frontdesk@ihg.com.
Hotel sa istorijom i prestižom
Otvoren 1979. godine kao Interkontinental Beograd, današnji Crowne Plaza Beograd tokom decenija je ugostio mnoge svetske lidere i ličnosti koje su obeležile političku, kulturnu i umetničku scenu.
Među njima su premijer Indije Radživ Gandi, predsednik Argentine Karlos Menem, predsednik Ujedinjenih nacija Perez de Kuljear, ali i umetnici i svetske zvezde poput Monike Beluči, Stinga, Džonija Depa, Najdžela Kenedija, Roisin Marfi, Dipaka Čopre i pevačice Marize.
