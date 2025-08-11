POČINJE TOPLOTNI TALAS: Vremenska prognoza za 11. avgust
VREMENSKA prognoza za ponedeljak, 11. avgust 2025.
Vreme u Srbiji
U Srbiji sunčano, na jugu i istoku i veoma toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.
Najniža temperatura od 14 do 22 stepena, a najviša od 31 stepen na severozapadu do 39 stepeni na jugu i jugoistoku. Na severu, zapadu i delu centralne Srbije temperature nešto niže, do 33 stepena.
Vetar slab i umeren, u Vojvodini i ponegde u brdsko-planinskim predelima kratkotrajno i jak severni i severoistočni.
Vreme u Beogradu
U Beogradu sunčano i malo svežije u odnosu na nedelju. Vetar slab i umeren, severni.
Najniža temperatura od 18 do 22 stepena, a najviša oko 33 stepena.
Vreme narednih dana
U Srbiji će naredne sedmice biti pretežno sunčano i veoma toplo sa maksimalnim temperaturama u većini mesta od 34 do 38 stepeni, lokalno i oko 40 stepeni, a samo će u ponedeljak i utorak na severu, zapadu i u delu centralne Srbije temperature biti nešto niže i kretaće se u intervalu od 31 do 33 stepena.
U četvrtak i petak očekuje se istočni i jugoistočni vetar u pojačanju.
