POČINJE TOPLOTNI TALAS: Vremenska prognoza za 11. avgust

VREMENSKA prognoza za ponedeljak, 11. avgust 2025.

Foto: Tanjug

Vreme u Srbiji

U Srbiji sunčano, na jugu i istoku i veoma toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura od 14 do 22 stepena, a najviša od 31 stepen na severozapadu do 39 stepeni na jugu i jugoistoku. Na severu, zapadu i delu centralne Srbije temperature nešto niže, do 33 stepena.

Vetar slab i umeren, u Vojvodini i ponegde u brdsko-planinskim predelima kratkotrajno i jak severni i severoistočni.

Vreme u Beogradu

U Beogradu sunčano i malo svežije u odnosu na nedelju. Vetar slab i umeren, severni.

Najniža temperatura od 18 do 22 stepena, a najviša oko 33 stepena.

Vreme narednih dana

U Srbiji će naredne sedmice biti pretežno sunčano i veoma toplo sa maksimalnim temperaturama u većini mesta od 34 do 38 stepeni, lokalno i oko 40 stepeni, a samo će u ponedeljak i utorak na severu, zapadu i u delu centralne Srbije temperature biti nešto niže i kretaće se u intervalu od 31 do 33 stepena.

U četvrtak i petak očekuje se istočni i jugoistočni vetar u pojačanju.