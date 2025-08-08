Društvo

HRVATI IH ZADRŽALI, MUSLIMANI POKLALI: Jezivo svedočanstvo "Novosti" o stradanju Srba (FOTO)

08. 08. 2025. u 22:00

TOG 7. avgusta 1995. godine veliki broj Srba iz Republike Srpske Krajine je u Topuskom, mestu na granici Korduna i Banije, čekao evakuaciju ka Republici Srpskoj.

Evakuacija civila i dela vojske iz Topuskog dogovorena je bila sa Unproforom. Međutim, hrvatski oficiri počeli su da odugovlače i odlažu evakuaciju. To je trajalo sve dok u Topusko nisu došli vojnici Petog korpusa muslimanske vojske iz Bihaća i - započeli pokolj stanovništva!

I Rojters je potvrdio da je Topusko pod žestokom artiljerijskom vatrom Hrvatske vojske, koja je oko 11.30 objavila da prekida važenje prethodno postignutog dogovora o evakuaciji srpskih civila i vojnika nakon predaje teškog oružja "plavim šlemovima".

Muslimanske trupe iz Bihaća presekle su puteve planirane za evakuaciju i zaposele mesto koje su UN odredile kao punktove za predaju srpskog teškog oružja.

Predstavnica Ujedinjenih nacija u Zagrebu Rita Lepaž izjavila je da je propao humanitarni sporazum o prelasku oko 80.000 izbeglica iz RSK u RS.

- Borbe su ponovo eskalirale nastavljanjem hrvatske ofanzive. Civili su blokirani u području borbenih dejstava i upravo se događa izbeglička katastrofa - rekla je Lepaž.

Agencija Itar Tass prenela je da su kod Topuskog Hrvati i muslimani iz automatskog oružja otvorili vatru na kolonu sa 12.000 izbeglica iz Krajine i da su u koloni pobijeni deca, žene i starci.


