SLETELA I RAKETA "AURORA": Studentski tim Mašinskog fakulteta "Beoavia" naprvio novu letelicu
POSLE OSE, SUP-a, KOS-a iz pogona Tima "Beoavia" sa Mašinskog fakulteta u Beogradu je sletela - Aurora. Ova dvostepena raketa, rezultat je višemesečnog projekta, istraživanja, testiranja i inženjerske posvećenosti tima sastavljenog od studenata različitih tehničkih fakulteta.
"Aurora" je pogonjena vodom i vazduhom pod pritiskom i opremljena sistemom opružnih pregrada, koji efikasno ublažava efekat bućkanja tečnosti u rezervoaru tokom leta. Ova rešenja su razvijana su kroz kombinaciju CFD simulacija (metodom zapremine fluida - VOF) i eksperimentalnih testova na namenski izrađenom ispitnom stolu, kako bi se obezbedila optimalna dinamika fluida pri ubrzanjima. Centralni deo konstrukcije čini servo-kontrolisani mehanizam za razdvajanje stepena, sa PID regulacijom koja koristi podatke o pritisku i ubrzanju za tačno vremensko upravljanje.
ISTRAŽIVANjA I RAZVOJ
"Beoavia" je neprofitno studentsko udruženje posvećeno razvoju bespilotnih letelica i raketa. Osnovano 2017. godine, udruženje okuplja studente različitih fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji zajedno rade na inovativnim projektima. Jedini je predstavnik Srbije na međunarodnim vazduhoplovnim takmičenjima i bavi se istraživanjem, projektovanjem i proizvodnjom bespilotnih letelica i raketa.
- Rezervoar, izrađen od ojačanih PET materijala i dodatno laminiranih staklenih vlakana, testiran je na pritisku do 13 bara. Drugi stepen rakete stabilizovan je pomoću dva horizontalna stabilizatora sa servo pogonom, koji omogućavaju korekciju ugla leta u realnom vremenu - objašnjava Anastasija Mirčetić, koordinator projekta. - "Aurora" je nastala kao spoj znanja koje smo poneli sa studija i hrabrosti da usvojimo sve ono što u knjigama nismo našli - već u praksi, greškama i zajedničkom radu.
Projekat Aurora predstavlja spoj nauke i praktičen primene, oslonjen na domaću pamet, studentsku upornost, improvizaciju i timsku koordinaciju. Takođe, postavlja nove standarde za studente koji žele da istraže granice onoga što mogu da naprave - sopstvenim rukama, znanjem i srcem.
- Za nas, Aurora nije kraj, već početak nove faze u kojoj ono što smo zajedno naučili postaje temelj za naredne ideje, nove letove i buduće timove - poručuju iz Tima "Beoavia".
