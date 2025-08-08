Društvo

STIŽU PAKLENE VRUĆINE: RHMZ od jutros niže upozorenja - temperature idu i preko 38 stepeni, alarmi u celoj zemlji (MAPA)

В.Н.

08. 08. 2025. u 08:09

OD danas se, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) očekuje porast temperature, tako da će za dane vikenda i tokom većeg dela naredne sedmice biti veoma toplo, u većini mesta od 34 do 38 stepeni, lokalno i više.

СТИЖУ ПАКЛЕНЕ ВРУЋИНЕ: РХМЗ од јутрос ниже упозорења - температуре иду и преко 38 степени, аларми у целој земљи (МАПА)

Foto: D. Milovanović

Kako se navodi i prognozi RHMZ, u Srbiji će preovladavati sunčano i toplo vreme, a duvaće slab do umeren, promenljiv vetar. Najniža temperatura biće od 13 do 20 stepeni, a najviša od 31 do 35 stepeni.

- Idućih sedam dana očekuje se pretežno sunčano i veoma toplo vreme sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 34 do 38 stepeni, lokalno i više - navode iz RHMZ.

Kada je u pitanju Beogradu biće sunčano i toplo vreme, duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura biće od 15 do 18 stepeni, a najviša oko 33 stepena.

Meteoalarmi popaljeni

Kako je objavljeni na sajtu RHMZ, na području Srbije meteoalarmi su popaljeni naredna tri dana.

Foto: RHMZ / screenshot

Foto: RHMZ / screenshot

Foto: RHMZ / screenshot

Upozorenje na visoke temperature

Zbog toplotnog talasa RHMZ je izdao upozorenje na visoke temperature.

Od danas porast temperature, tako da će za dane vikenda i tokom većeg dela naredne sedmice biti veoma toplo, u većini mesta od 34 do 38 stepeni Celzijusovih, lokalno i više.

Izdato i hidrološko upozorenje

Pored upozorenja na visoke temperature RHZM je izdao i hidrološko upozorenje.

- Na Kolubari sa pritokama, na Jadru, na Mlavi, kao i na gornjim tokovima Zapadne i Južne Morave sa pritokama proticaji su se približili minimalnim srednje mesečnim vrednostima 95 neobezbeđenosti, odnosno biološkom minimumu - navodi se u u pozorenju.

(Blic)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: Nije dovoljno jak! Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
Svet

0 0

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?

MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.

06. 08. 2025. u 16:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo na utakmici Crvene zvezde u Poljskoj i posle nje

ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo na utakmici Crvene zvezde u Poljskoj i posle nje