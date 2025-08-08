STIŽU PAKLENE VRUĆINE: RHMZ od jutros niže upozorenja - temperature idu i preko 38 stepeni, alarmi u celoj zemlji (MAPA)

OD danas se, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) očekuje porast temperature, tako da će za dane vikenda i tokom većeg dela naredne sedmice biti veoma toplo, u većini mesta od 34 do 38 stepeni, lokalno i više.

Foto: D. Milovanović

Kako se navodi i prognozi RHMZ, u Srbiji će preovladavati sunčano i toplo vreme, a duvaće slab do umeren, promenljiv vetar. Najniža temperatura biće od 13 do 20 stepeni, a najviša od 31 do 35 stepeni.

- Idućih sedam dana očekuje se pretežno sunčano i veoma toplo vreme sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 34 do 38 stepeni, lokalno i više - navode iz RHMZ.

Kada je u pitanju Beogradu biće sunčano i toplo vreme, duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura biće od 15 do 18 stepeni, a najviša oko 33 stepena.

Meteoalarmi popaljeni

Kako je objavljeni na sajtu RHMZ, na području Srbije meteoalarmi su popaljeni naredna tri dana.

Upozorenje na visoke temperature

Zbog toplotnog talasa RHMZ je izdao upozorenje na visoke temperature.

Izdato i hidrološko upozorenje

Pored upozorenja na visoke temperature RHZM je izdao i hidrološko upozorenje.

- Na Kolubari sa pritokama, na Jadru, na Mlavi, kao i na gornjim tokovima Zapadne i Južne Morave sa pritokama proticaji su se približili minimalnim srednje mesečnim vrednostima 95 neobezbeđenosti, odnosno biološkom minimumu - navodi se u u pozorenju.

