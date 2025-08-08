STIŽU PAKLENE VRUĆINE: RHMZ od jutros niže upozorenja - temperature idu i preko 38 stepeni, alarmi u celoj zemlji (MAPA)
OD danas se, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) očekuje porast temperature, tako da će za dane vikenda i tokom većeg dela naredne sedmice biti veoma toplo, u većini mesta od 34 do 38 stepeni, lokalno i više.
Kako se navodi i prognozi RHMZ, u Srbiji će preovladavati sunčano i toplo vreme, a duvaće slab do umeren, promenljiv vetar. Najniža temperatura biće od 13 do 20 stepeni, a najviša od 31 do 35 stepeni.
- Idućih sedam dana očekuje se pretežno sunčano i veoma toplo vreme sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 34 do 38 stepeni, lokalno i više - navode iz RHMZ.
Kada je u pitanju Beogradu biće sunčano i toplo vreme, duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura biće od 15 do 18 stepeni, a najviša oko 33 stepena.
Meteoalarmi popaljeni
Kako je objavljeni na sajtu RHMZ, na području Srbije meteoalarmi su popaljeni naredna tri dana.
Upozorenje na visoke temperature
Zbog toplotnog talasa RHMZ je izdao upozorenje na visoke temperature.
Od danas porast temperature, tako da će za dane vikenda i tokom većeg dela naredne sedmice biti veoma toplo, u većini mesta od 34 do 38 stepeni Celzijusovih, lokalno i više.
Izdato i hidrološko upozorenje
Pored upozorenja na visoke temperature RHZM je izdao i hidrološko upozorenje.
- Na Kolubari sa pritokama, na Jadru, na Mlavi, kao i na gornjim tokovima Zapadne i Južne Morave sa pritokama proticaji su se približili minimalnim srednje mesečnim vrednostima 95 neobezbeđenosti, odnosno biološkom minimumu - navodi se u u pozorenju.
(Blic)
Preporučujemo
VREME SVE TOPLIJE: U Srbiji danas sunčano, temperatura do 35 stepeni
08. 08. 2025. u 01:00
GRAĐANI SRBIJE UPOZORENI: Vreme je vrlo opasno (FOTO)
07. 08. 2025. u 20:39
LETO SE VRAĆA, ALI NE ODMAH: Vremenska prognoza za četvrtak otkriva gde će padati kiša
07. 08. 2025. u 01:00
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.
06. 08. 2025. u 16:06
Komentari (0)