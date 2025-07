OD 3.043 PREGLEDANIH KARCINOM OTKRIVEN KOD 93: Evo koji su rezultati skrininga na rak pluća

Da se nizu odazvali pozivu da se pregledaju na niskodoznom skeneru, koji otvriva i male senke na plućima, nevidljive klasičnim CT uređajima, kod ovih pacijenata bolest b, verovatno, uznapredovala možda i do stadijuma kada je neizlečiva.

Ovako je "uhvaćena" na vreme i kako je rekao docent dr Mihailo Stjepanović, direktor Klinike za plućne bolesti UKCS, već je započeto lečenje.

Uvođenjem organizovanog skrininga, najpre u Vojvodini, zatim u Beogradu i Kragujevcu, a uskoro i u Nišu, u Srbiji su otvorene mogućnosti da se suzbije karcinom pluća, inače jedan od najpodmuklijih malignih tumora od kojeg u našoj zemlji godišnje oboli oko 7.000, a premine više od 5.000 stanovnika.

Bolja dostupnost lekova

U Udruženju pacijenata za borbu protiv raka pluća kažu da im se puno obolelih kod kojih je karcinom otkriven zahvaljujući skrining programu, obraća jer nemaju pristup savremenim terapijama.

-Mnogi od njih kao jedinu opciju i dalje imaju samo hemoterapiju - kaže Olja Ćorović. - To se odnosi na obolele od skvamoznog i sitnoćelijskog karcinoma pluća, pacijente sa nesitnoćelijskim karcinomom pluća i to kako sa čestim, tako i sa retkim genetskim mutacijama, kao i na obolele od nesitnoćelijskog raka pluća u trećem stadijumu bolesti.Nedavno smo od RFZO dobili uveravanja da će se ova pitanja uskoro rešavati, pa očekujemo da do kraja godine bude omogućeno savremeno lečenje i za ove grupe pacijenata.