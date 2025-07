BEZ PULSA IZNEO DEVOJČICU (3) IZ MORA I SPASAO JOJ ŽIVOT: Ovo je Đorđos Nikolopulos, heroj sa plaže u Grčkoj

NA prepunoj plaži u Kavouriju kod Katakola u Grčkoj odigrala se prava drama koja je, zahvaljujući brzoj reakciji spasioca, dobila srećan kraj. Trogišnja devojčica koja je plutala bez svesti na tridesetak metara od obale, uspela je da preživi zahvaljujući prisebnosti i znanju dvadesetčetvorogodišnjeg spasioca Đorđosa Nikolopulosa.

Foto: Društvene mreže

Dete je prvo primetila baka koja je bila sa njom, na plaži. Uplašena, pozvala je pomoć. Tada je mladi Đorđos, spasilac sa tornja "Posejdon", dotrčao do deteta.

- Odmah sam potrčao i uzeo dete u naručje. Devojčica je bila bez svesti i u tom trenutku, u vodi, nisam mogao da utvrdim da li ima puls. Izašao sam iz mora sa detetom u naručju, spustio je na plažu i započeo postupak sa udarcima po leđima i masažom stomaka - priča mladi spasilac.

- Proverio sam da li ima srčani ritam - nije ga bilo. Počeo sam kardiopulmonalnu reanimaciju (CPR) oko minut… posle prvih nekoliko kompresija dete je počelo da izbacuje tečnost iz usta i nosa, pojavio se i mehurić, kao da diše. Nastavio sam još malo snažnije dok nisam osetio puls. Dete je počelo da diše, vratilo se… dao sam joj kiseonik, a ekipa hitne pomoći koja je stigla u međuvremenu prevezla ju je u bolnicu u Pirgosu - dodaje Đorđos.

- Nisam razmišljao ni o čemu drugom osim da dete mora da se vrati… Samo sam radio svoj posao, ono za šta sam obučen, ono što radimo na probama pred ispite. Postupak je išao kako treba. Srećom, hitna pomoć je stigla veoma brzo - kaže skromno spasilac.

Na pitanje da li se oseća kao heroj jer je uspeo da spase trogodišnje dete, Đorđos Nikolopulos (koji radi kao spasilac dve godine) odgovario je sa ne.

- Ne, ne mislim tako. Najvažnije je što se dete vratilo. Desilo se da sam to bio ja, ali sam siguran da bi svaki moj kolega uradio sve da spase život. Smatram da su spasioci neophodni na plažama gde ima mnogo ljudi, a ne samo tamo. Mislim da se incident dogodio 2–3 minuta pre kraja moje smene. Da se desilo 20 minuta kasnije, kada bih otišao s plaže – šta bi bilo? Srećom, sve se dobro završilo - zaključuje.

Ovaj slučaj dodaje se u "lanac" sličnih događaja poslednjih godina u kojima su spasioci sprečili ozbiljne nesreće ili čak utapanja. Istovremeno, predstavlja i odgovor na retke, ali neopravdane kritike na račun prisustva spasilaca na plažama. Njihovo prisustvo na prepune plaže očigledno deluje i preventivno.

Ovaj slučaj ponovo otvara pitanje da li bi radno vreme spasilaca trebalo da se produži, makar do 20 časova, s obzirom na to da kupači na prometnim plažama često ostaju do mraka, posebno tokom dana sa ekstremnim temperaturama i toplotnim talasima, kakve smo imali poslednjih dana u Grčkoj.

(Telegraf)