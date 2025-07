U NAREDNA DVA SATA STIŽE NEVREME Hitno se oglasio RHMZ: Pljuskovi sa grmljavinom pogodiće ove delove Srbije (FOTO)

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim upozorenjem.

Foto: Shuttertock/Ilustracija

- Na istoku Srbije u narednih dva sata retka pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom.

DO SUBOTE JAČANjE TOPLOTNOG TALASA,



A NAJTOPLIJE BIĆE NA JUGU I ISTOKU SRBIJE

Toplotni talas koji je zahvatio našu zemlju zadržaće se do subote, uz najvišu dnevnu temperaturu od 35 do 40 °S, u petak i subotu lokalno i do 43 °S, a najizraženiji će biti na jugu i istoku Srbije.

U subotu (26.07.) posle podne i uveče promenljivo oblačno, u severnim, zapadnim i centralnim krajevima Srbije mestimično kiša i pljuskovi sa grmljavinom.

U toku noći ka nedelji i u nedelju (27.07.) jače naoblačenje i osveženje s kišom, pljuskovima i grmljavinom uz izraženiji pad temperature, a očekuju se i lokalne vremenske nepogode.

U prvoj polovini sledeće sedmice (28-30.07.) promenljivo, nestabilno i svežije, mestimično s kišom i pljuskovima s grmljavinom, koji će biti izraženiji u utorak (29.07.).

Od četvrtka (31.07.) pretežno sunčano i postepeno toplije. - stoji na sajtu RHMZ.

Foto: Printskrin/RHMZ