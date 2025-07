(MAPE) STIŽU DVA HLADNA FRONTA, OČEKUJE NAS POTOP! Šokiraće vas vremenska prognoza do kraja jula i mnogima se neće svideti

PREMA prognozi meteorologa amatera Marka Čubrila, od srede 17. jula očekuje se osveženje uz okretanje vetra na severozapadni smer i pojava nestabilnosti, posebno tokom noći ka četvrtku i samog četvrtka. Do vikenda će biti sveže, zatim sledi jače otopljenje i letnja vrućina oko 21. jula, ali se već nakon tog datuma ponovo očekuje osveženje, te velike vrućine do kraja meseca nisu izgledne.

U sredu ka nama stiže hladan front i donosi pojačan vetar, pljuskove i osveženje, za vikend se očekuje jače ali kraće otopljenje.

U sredu se ka regionu približava visinski ciklon i frontalna zona u njegovom sklopu. Već od zore, visinsko strujanje će se okrenuti na severozapadno, što će uz povećanu oblačnost doneti sveže i vetrovito vreme na severozapadu regiona, uz moguće lokalne pljuskove. Jug i jugoistok će se još zadržati pod suvim i toplim vremenom, uz južno strujanje.

U noći ka četvrtku očekuje se jača destabilizacija atmosfere, najpre nad severozapadnim i severnim delovima regiona, sa grmljavinskim pljuskovima i ređim lokalnim nepogodama.

Pošto će zona hladnog fronta stizati tokom noći, a tokom dana će severozapadno strujanje hladiti atmosferu, opasnost od jakih nepogoda nije visoka, ali i dalje postoji mogućnost formiranja gradonosnih oblaka na samom frontu.

U četvrtak će nad većim delom regiona biti osetno sveže, uz moguću kišu i pljuskove, dok će na krajnjem jugoistoku do popodnevnih sati biti i dalje toplo, ali će i tamo kasnije osvežiti. Maksimalne temperature će se kretati od +17 do +21°C, dok će na jugoistoku dostići i do +29°C.

U petak, na severu regiona mogući su pljuskovi, dok će nad ostalim predelima biti suvo.

Novi hladni front 23. jula

Potom sledi kraći, ali jači talas toplog vremena, tokom vikenda i oko 22. jula, sa temperaturama od +28 do +37°C, što će predstavljati letnju vrućinu.

Oko 23. jula, očekuje se novi hladni front koji će doneti lokalne pljuskove i prekinuti vrućinu. Od tog trenutka, pa do kraja meseca, vreme će biti prijatnije, bez velikih vrućina, a temperature će se kretati u rasponu od +24 do +28°C.

Upozorenja RHMZ na vremenske nepogode

Pljuskovi i grmljavine koji se na području Srbije očekuju danas uveče i tokom noći ka četvrtku lokalno će biti intenzivniji praćeni gradom, jakim ili olujnim vetrom i velikom količinom padavina, od 20 do 40 mm, za kratko vreme i to naročito u Vojvodini i zapadnoj Srbiji, dok će se zona intenzivnih pljuskova u četvrtak izmestiti ka jugu i istoku Srbije.

- Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja jedan do dva časa unapred - poručuju iz RHMZ.

Na teritoriji skoro cele Srbije danas je na snazi žuti meteo alarm što označava da vreme može biti opasno, praćeno visokim temperaturama, a u nekim delovima grmljavinom i kišom.

Padaće i grad uz jak vetar​

Pljuskovi i grmljavine koji se na području Srbije očekuju sutra, lokalno će biti intenzivniji, ponegde i uz grad i jak vetar i sa većom verovatnoćom pojave u centralnoj i južnoj Srbiji.

Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja jedan do dva časa unapred.

Vetar će biti slab i umeren, na istoku Srbije i u planinskim predelima povremeno jak, severozapadni. Najniža temperatura od 16 do 20 stepeni, a najviša od 23 stepeni na severozapadu do 28 stepeni na krajnjem jugoistoku Srbije, što je manje i do 10 stepeni u odnosu na prethodni dan.

U Beogradu poslepodnevni pljuskovi. Minimalna temperatura 17 stepeni, najviša dnevna 24 stepeni.

RHMZ upozorava „žutim“ i „narandžastim“ meteoalarmom na kišu i grmljavinu. U delovima obeleženim prvim stepenom upozorenja očekuje se pljusak kiše ili jaka kiša sa količinom padavina većom od 10 l/m² u periodu do 3 sata.