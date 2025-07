OVO MNOGI PUTNICI NE ZNAJU: Ako nešto krene po zlu, obratite se samo njima

USLED nepredviđenih okolnosti na aerodromima širom sveta putnici nisu baš najbolje upoznati sa svojim pravima, te neretko ne znaju kome tačno treba da se obrate, kao i koliko je zapravo važno izabrati odgovornu avio-kompaniju.

Foto: D. Milovanović

Putovanja su za mnoge sinonim za nove početke, susrete, odmore, avanture. Leti, dok terminali beleže svoj najdinamičniji tempo i pored najbolje organizacije dešavaju se nepredviđene okolnosti.

Iako avio-kompanije i aerodromi zajedno učestvuju u stvaranju putničkog iskustva, njihove uloge i nadležnosti su uglavnom jasno razgraničene. Razumevanje tih razlika omogućava da u nepredviđenim situacijama brže dođemo do rešenja i lakše nastavimo putovanje.

Mudro birajte partnera

Kada kupite avionsku kartu, ne obezbeđujete samo mesto na letu, već ulazite u kratkoročno "partnerstvo" sa avio-kompanijom. Razlike između tradicionalnih i nisko-tarifnih kompanija nisu samo u ceni, već i u odgovornosti u nepredviđenim situacijama, pa je veoma važno da se na vreme i detaljno informišete o uslovima putovanja, odnosno da za sebe izaberete "partnera" u koga imate najviše poverenja.

FOTO: Tanjug/AP

Tradicionalne avio-kompanije poput Er Srbije će u slučaju kašnjenja, promene ili otkazivanja leta, preduzeti sve neophodne korake kako bi putnicima omogućile alternativna rešenja i prevezle ih do izabrane destinacije. To često nije slučaj sa nisko-tarifnim avio-kompanijama. U tim situacijama postaje jasnije zašto treba mudro birati „partnera" za svoja putovanja.

Pametno se pakujte

Dodatne troškove niko ne voli, a oni su čest pratilac putovanja. Da biste ih izbegli potrudite se da se još prilikom kupovine avio-karte detaljno i dobro informišete o pravilima koja morate poštovati kao i dodatnim mogućnostima. To se posebno odnosi na prtljag, za koji putnici kažu da često predstavlja izvor dodatnih troškova.

Avio-kompanije imaju jasno propisana pravila za dozvoljene količine i dimenzije ručnog i predatog prtljaga, kao i u vezi sa njihovim eventualnim oštećenjima. Važno je pre polaska na put upoznati se sa tim pravilima, kao i pravima u vezi sa nadoknadom prilikom eventualnih oštećenja prtljaga.

Čija je odgovornost prtljag?

Kada je prtljag u pitanju odgovornost aerodroma i avio-kompanija se prepliće. Kao što smo naveli, pravila prtljaga definiše avio-kompanija, ali fizičko rukovanje njime obavlja specijalizovana služba zemaljskog opsluživanja na aerodromu.

Foto: Ilustracija/Unsplash

Ukoliko se dogodi da prtljag kasni ili nije isporučen putniku nakon sletanja, najpre treba kontaktirati aerodromsku službu „izgubljeno-nađeno", koja će prikupiti relevantne informacije i pokrenuti proceduru za lociranje. Međutim, odgovornost prema putniku, kao krajnjem korisniku usluge, zadržava avio-kompanija, koja će pratiti proces i moći da odgovori na eventualne zahteve i žalbe. Naknada štete je takođe u domenu avio-kompanije, u skladu sa propisanim pravilima.

Aerodrom - mesto sastanaka i rastanaka

Od dolaska na aerodrom sa koga će se realizovati vaš let, pa do ulaska u avion odabrane avio-kompanije, odgovornost za vaše zadovoljstvo nosi aerodrom. Funkcionisanje terminala, protok i obaveštavanje putnika, bezbednosna i pasoška kontrola, ponuda hrane i pića, kao i drugi sadržaji, zavise isključivo od aerodroma i na to avio-kompanije nemaju nikakvog uticaja.

Ukoliko, na primer, naiđete na poteškoće u pronalaženju izlaza za ukrcavanje, info-tabla ne funkcioniše ili podaci nisu ispravni, lift ne radi, klima previše ili premalo hladi, nema dovoljno mesta za sedenje, pravo mesto za prigovor je aerodromska služba.

Foto: Piksabej

U Srbiji postoje tri međunarodna aerodroma sa kojih se realizuju letovi širom Evrope i sveta. Avio-kompanije koje sa njih lete, među kojima je najdominantnija srpska nacionalna avio-kompanija Er Srbija, odgovorne su za planiranje letova, bezbednost letelica i ljubaznost posade, dok aerodromi treba da obezbede funkcionalnu infrastrukturu na zemlji i prijatan ambijent za putnike.

Jasna podela uloga lakše rešenje

Razumevanje razlika između odgovornosti avio-kompanija i aerodroma ključno je za efikasno rešavanje nepredviđenih situacija. Izbor pouzdanog partnera, poput tradicionalnih avio-kompanija, može u velikoj meri olakšati putovanje i obezbediti podršku kada nešto ne ide po planu. Jasna podela uloga omogućava brže pronalaženje rešenja i doprinosi tome da putničko iskustvo ostane prijatno, čak i u izazovnim okolnostima.

(Informer)