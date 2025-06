MUP SE VANREDNO OBRATIO GRAĐANIMA: Hitan apel zbog opasne pretnje

USLED predstojećeg perioda veoma toplog i suvog vremena koje pogoduje pojavi i razvoju požara na otvorenom prostoru, Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova apelovalo je na građane da se tokom boravka na otvorenom prostoru ponašaju odgovorno i poštuju zakonske odredbe, kao i da će Ministarstvo unutrašnjih poslova pojačati nadzor i obilazak terena u cilju pronalaska i procesuiranja neodgovornih građana i smanjenja broja požara na otvorenom prostoru, saopštio je MUP.

- Imajući u vidu period veoma toplog i suvog vremena koje pogoduje nastanku požara na otvorenom prostoru koji se brzo širi i zahvata veće površine, koji može ugroziti zdravlje ljudi, a samim tim i stvara velike materijalne štete, Sektor za vanredne situacije apeluje na naše sugrađane da se tokom boravka na otvorenom prostoru odgovorno ponašaju i pridržavaju zakonskih odredbi. Ukoliko primete požar na otvorenom prostoru, odmah o tome obaveste vatrogasno-spasilačku jedinicu na broj telefona 193 - izjavio je načelnik Odeljenja u Upravi za vatrogasno- spasilačke jedinice Sektora za vanredne situacije MUP-a Milorad Spasojević.

On je podsetio da je Zakonom o zaštiti od požara zabranjeno spaljivanje biljnih ostataka, strnih useva i smeća na otvorenom prostoru kao i paljenja vatre u šumi i na rubu šume od 200 metara, za čije nepoštovanje su zaprećene novčane kazne i to od 10.000 do 50.000 dinara za fizička i od 300.000 do 1.000.000 dinara za pravna lica.

- Sektor za vanredne situacije će u narednom periodu, zajedno sa drugim linijama rada Ministarstva unutrašnjih poslova, nadležnim inspekcijskim službama republičkog i lokalnog nivoa, izvršiti pojačan nadzor i obilazak terena, a sve u cilju pronalaženja neodgovornih građana koji se ne pridržavaju zakona i njihovo procesuiranje, a sve u cilju smanjenja broja požara na otvorenom prostoru i povećanja bezbednosti naših građana - rekao je Spasojević.