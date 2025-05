(MAPE) JUTRA I NOĆI ZA SMRZAVANJE: Od četvrtka nagli pad temperature, stiže i sneg

PREMA najnovijoj vremenskoj prognozi meteorologa Ivana Ristića, u sredu i četvrtak će u Srbiji biti sunčano, ali sveže pogotovo u hladu i jutra će biti prohladna.

Unsplash

Najhladnije sutra ujutru biće na jugu i istoku zemlje sa minimalnom temperaturom od 0 do 9 stepeni, dok će dnevna maksimalna temperatura biti od 16 do 21 stepen.

- U četvrtak, 15. maja očekuje se kratkotrajno otopljenje. Imaćemo pravi majski dan sa maksimalnom dnevnom temperaturom vazduha od 21 do 26 stepeni Celzijusa – kaže Ristić.

U noći između četvrtka i petka očekuje se uticaj hladnog fronta iz srednje Evrope i doći će do naoblačenja sa kišom i pojačanim severozapadnim vetrom.

Ristić najavljuje od petka, 16. maja ponovo hladnije, sa maksimalnom temperaturom od 16 do 21 stepen uz smenu sunca i oblaka koji će donositi povremeno kišu. Više kiše tokom predstojećeg vikenda zbog razvoja ciklona u Jonskom moru biće na jugu Srbije.

Pljuskovi kiše, grmljavina i grad

-U toku sledeće nedelje završava se vladavina severnog strujanja i prodora hladnog vazduha sa severa Evrope. Iznad nas će se uspostaviti zapadno strujanje sa kojim će u pojedinim danima dolaziti naoblačenja sa kišom, biće uslova i za pljuskove kiše praćene grmljavinom, ponegde i gradom, odnosno nepogodama. Najviša dnevna temperatura u postepenom porastu tako da će od treće dekade maja konačno biti u granicama normale za mesec maj, biće od 21 do 26 stepeni - kaže Ristić.

- Već oko 25. maja temperatura vazduha bi trebala da bude između 23 i 27 stepeni, s tim što se zadržava nestabilno vreme, može biti kiše i pljuskova – kaže Ristić za “Blic”.

Foto:Printskrin/Blic

Do četvrtka suvo i vedro

Meteorolog amater Marko Čubrilo je najavio da će narednih dana temperature vazduha biti uglavnom ispod proseka i da će samo u četvrtak biti na kratko toplije.

- Do četvrtka uveče biće suvo i uglavnom vedro. Noću će biti vrlo hladno uz minimume od 2 do 8 stepeni, te je ponegde moguća pojava slabog, prizemnog, mraza. Tokom dana uz dosta sunca koje je sada već visoko na horizontu biće prijatno toplo uz maksimume od 16 do 22 stepeni, a u četvrtak ponegde i oko 25 stepeni Celzijusa – kaže Čubrilo.

Foto:Printskrin/Blic

Spoj dva sistema donosi kišu, grmljavinske pljuskove i sneg

Prema njegovim rečima, u četvrtak krajem dana stiže nova promena vremena i ka nama će se sa severozapada spuštati hladan front sa jugoistoku i preko Meditrena će širiti uticaj ciklona.

- U četvrtak predveče na severozapadu regiona uslediće naoblačenje sa kišom i pljuskovima koje će se u toku noći premešati dalje na jugoistok, gde će u isto vreme stizati padavinska zona preko Mediterana. Ova dva sistema će se u noći ka petku spojiti na jugostoku regiona te se u petak nad jugoistokom Srbije i veći delom Crne Gore kao i nad južnim Jadranom očekuju česta pojava kiše i grmljavinskih pljuskova, dok bi na najvišim planinama bilo uslova i za vlažan sneg – objašnjava Marko Čubrilo.

Severno će biti znatno manje padavina i tamo će veći deo dana biti uglavnom suv, ali relativno hladan. Dnevna maskimalna temperatura u petak od 2 stepena na planinama jugozapada Srbije i severa Crne Gore do oko 18 ponegde na severozapadu Hrvatske.

Foto:Printskrin/Blic

Prognoza za vikend i sledeće nedelje

- Za vikend umereno do znatno oblačno, vetrovito i relativno hladno, ponegde uz prolaznu kišu ili pljusak, obilnije padavine se ne očekuju, a biće i dosta sunčanih intervala. Noći vrlo sveže i u brdsko-planinskim delovi regiona ponegde može biti i slabog mraza, dok će se dnevni maksimumi kretati od 4 do 16 stepeni Celzijusa. Duvaće severozapadni vetar i bura duž Jadrana. Od nedelje postepena stabilizacija, ali će do oko četvrtka ostati dosta sveže uz vrlo sveže noći – poručuje Čubrilo.

Foto:Printskrin/Blic

Krajem sledeće nedelje očekuje otopljenje, ali za sada ne deluje da će jako otopliti.

