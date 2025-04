U HRAMU SVETOG SAVE SLUŽENA VASKRŠNJA LITURGIJA: Okupio se veliki broj vernika

HRIŠĆANI širom sveta danas proslavljaju Vaskrs, najveći praznik u hrišćanskom kalendaru, kojim se obeležava pobeda Isusa Hrista nad smrću, a Vaskršnja liturgija služena je i u Hramu Svetog Save u Beogradu u prisustvu velikog broja pravoslavnih vernika.

Foto: Tanjug/Jovana Kulašević

Vaskršnju liturgiju u Hramu na Vračaru predvodio je episkop hvostanski Aleksej uz sasluženje arhijereja i sveštenstva Srpske pravoslavne crkve. Na početku liturgije otpevan je vaskršnji tropar ''Hristos vaskrse iz mrtvih'' (Hristos Vaskrse iz mrtvih, smrću smrt razruši, a onima koji su u grobovima život darova).

Tokom bogosluženja, vernici su pristupili svetoj tajni pričešća, dok su nakon liturgije u porti Hrama osvećena vaskršnja jaja, prethodno ofarbana na Veliki petak. Vladika Aleksej je čestitao svim vernicima Vaskrs uz najradosniji pozdrav "Hristos vaskrse! Vaistinu vaskrse!" i pročitao poslanicu patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija, u kojoj je poručeno da je događaj Vaskrsenja Hristovog centralni u celokupnoj istoriji ljudskog roda i spasenja.

Foto: Tanjug/Jovana Kulašević

Navodeći da čovek savremene civilizacije, shvatajući sebe kao individuu, ne potrebuje drugog čoveka i zajednicu s njim da bi postojao, patrijarh je istakao da je takvo shvatanje postojanja rezultiralo neviđenim katastrofama i izazvalo dva svetska rata.

"To se nastavlja i u današnje vreme, čega smo svi mi svedoci. Primer za to je stradanje našeg naroda na Kosovu i Metohiji od lokalne albanske vlasti, koja proteruje Srbe sa njihovih vekovnih ognjišta, a one koji ostaju svakodnevno maltretira, želeći da stvori svoju državu na srpskoj teritoriji osveštanoj mučenicima i podvižnicima, kao i mnoštvom srpskih pravoslavnih crkava i manastira", naveo je patrijarh.

Foto: Tanjug/Jovana Kulašević

Porfirije naglašava da bi se trebalo suprotstaviti individualističkom načinu života i živeti po primeru apostola, podvižnika, mučenika, odnosno po primeru liturgijskog načina postojanja Crkve.

"To, naravno, ne znači poziv na vraćanje u prošlost i njeno kopiranje. Evharistija kao ikona budućeg Carstva Božjeg je neiscrpni izvor i inspiracija za uvek nova stvaralaštva na svim životnim poljima, počevši od svakodnevnog našeg života, porodice, društva, pa do nauke i umetnosti", naveo je Porfirije.

Foto: Tanjug/Jovana Kulašević

Patrijarh SPC je naveo da u zajednici slobode sa Hristom i drugim čovekom, kako to pokazuje Liturgija, čovek postaje apsolutna i neponovljiva ličnost. Vaskršnjom liturgijom završeni su dani žalosti i najstroži veliki post, koji se najviše dana posti na vodi, a običaj je da vaskršnja jaja budu prvi mrsni zalogaji.