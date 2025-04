(MAPE) SRBIJA NA LEDENOM UDARU: Arktički ciklon juriša ka Beogradu, oglasio se i RHMZ

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje da će od 6. do 8. aprila doći do dugo najavljivane nagle promene vremena. Stiže i zahlađenje, a temperatura će pasti za više od 10 stepeni. Odakle nam stiže ovaj hladan vazduh, i to početkom aprila, i koliko će to da traje za Blic TV otkrio je meteorolog Milinko Jovanović.

Tanjug/AP Photo/Emrah Gurel

Meteorolog Jovanović pre svega je istakao da je danas pred Srbijom osetno toplije vreme, te da će se maksimalne temperature kretati i do 17 stepeni.

- Ali već večeras očekuje nas ozbiljna promena vremena. Arktički vazduh sa severa, koji je veoma hladan, ali koji nema previše vlage u sebi što je i prirodno, dolazi na naše područje sa severa, preko Panonske nizije - otkrio je meteorolog.

Arktički vazduh će do ponoći zahvatiti i Beograd

U prvom delu noći, navodi on, ovaj vazduh zahvatiće severne predele, uključujući i Beograd do ponoći, a do ujutru će se proširiti na celu zemlji.

- To će dovesti do osetnog pada temperature, naravno i naoblačenja sa kišom koje će prerasti u susnežicu i sneg, Beograd se neće zabeleti, možda na Avali pola centimetra, ali dole centralna, južna, jugozapadna Srbija imaće snežne padavine, i to par centimetra, što nije dobro za voće - napominje Jovanović.

U nedelju će u severnom delu zemlje vreme biti pretežno suvo, ponegde sa kišom, susnežicom ili čak i pljuskom snega.

- Vrlo je važno reći da je u nedelju maraton u Beogradu, biće hladno vreme, temperature će se kretati oko 6 stepeni i duvaće jak severni vetar i naravno uz povremene padavine koje neće biti velike - kazao je meteorolog.

Na ovom linku možete da pogledate i koje će sve ulice biti zatvorena zbog Beogradskog maratona, kao i rute.

Od ponedeljka prizemni mrazevi, pa od četvrtka suvo

Od ponedeljka nas očekuju slabi, prizemni mrazevi u severnim predelima, što znači, objašnjava on, da će temperatura pasti i do -1, -2 stepena.

- Takvo vreme će se zadržati i u utorak, a od srede počinje toplije vreme, moguća je kišica ili pljusak uz promenljivo vreme i poneki sunčani interval - navodi Jovanović.

Već narednog dana, tačnije od četvrtka bi trebalo da uđemo u period uglavnom suvog vremena i postepen porast temperature, najavio je meteorolog.

Danas i do 19 stepeni

Sa prognozom meteorologa Jovanovića poprilično se složio i meteorolog amater Marko Čubrilo koji je istakao da će u danas i sutra, do uveče, preovlađivati umereno oblačno i nad nizijskim delom regiona malo toplije vreme.

- Povremeni lokalni pljuskovi se očekuju uglavnom nad brdsko-planinskim delom regiona. Duvaće slab vetar, istočnog kvadranta. Dnevni maksimum od 9 do 19 stepeni Celzijusa - dodao je Čubrilo.

Foto: Fejsbuk/Marko Čubrilo / screenshot

Već sutra, tačnije u subotu uveče do nas stiže jak hladan front i iza njega počinje prodiranje veoma hladnog vazduha sa severa Evrope, najavio je meteorolog amater u svojoj prognozi.

- Naoblačenje sa kišom povremeno, jakim, a na udare i olujnim severnim vetrom će prvo zahvatiti sever regiona i brzo se premeštati dalje na jug tako da bi do nedelje u podne zahvatilo ceo region - ističe.

Foto: Fejsbuk/Marko Čubrilo / screenshot

Do ponedeljka ujutru očekuje se formiranje snežnog pokrivača

U brdsko-planinskom delu regiona će se oblačnost vezana za hladan front malo duže zadržavati i tamo se očekuju konkretnije padavine, kaže Čubrilo, a kako će jako zahladiti u oblastima preko 800 metara nadmorske visine treba očekivati susnežicu i sneg i iznad te visine.

- Do ponedeljka ujutro se očekuje formiranje snežnog pokrivača, što je dosta neobična pojava za april. U nižim delovima regiona biće promenljivo oblačno i veoma hladno uz pojavu pljuskova kiše, susnežice, snega i krupe tako da se ni tamo ne može sasvim isključiti pojava snežnog pokrivača u tragovima, što je još neobičnija pojava za april od snega u planinama - napominje Čubrilo.

Foto: Fejsbuk/Marko Čubrilo / screenshot

Dnevni maksimum u nedelju kretaće se, prema prognozi Čubrila, od 2 do 8 stepeni Celzijusa, što je znatno ispod proseka za ovaj deo godine, a jak vetar će značajno povećavati subjektivan osećaj hladnoće.

- Cele sledeće nedelje će preko nas prodirati neobično hladan i povremeno vlažan vazduh. Postojaće velika opasnost od kasnog mraza, posebno tamo gde noć bude pretežno vedra, a vetar oslabi - upozorio je meteorolog amater.

Foto: Fejsbuk/Marko Čubrilo / screenshot

On dodaje da se u sredu ponovo očekuje češća pojava naleta mešovitih padavina i naleta snega preko 800 metara nadmorske visine. Duvaće jak severozapadni vetar.

Foto: Fejsbuk/Marko Čubrilo / screenshot

- Jutarnji minimumi od -7 do 0 stepeni Celzijusa, a dnevni maksimumi od 3 do 10 stepeni Celzijusa. Za sledeći vikend se očekuje stabilizacija i postepeno otopljenje - zaključuje Čubrilo.

(Blic)

