STIGAO SNEG: Danas je zabeleo istok Srbije, a sutra se očekuje i u Beogradu - Evo kakvo nas vreme očekuje narednih dana (FOTO)

Ana Đokić

24. 12. 2025. u 08:03

DANAS oblačno, mestimično sa kišom, u planinskim predelima sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača na planinama istočne Srbije.

Foto: Novosti

Kratkotrajni prestanak padavina očekuje se pre podne u južnim, a posle podne postepeno i u većini ostalih predela. U košavskom području će duvati umeren i jak, na jugu Banata, u Podunavlju i Pomoravlju i olujni, a u ostalim krajevima slab do umeren istočni i jugoistočni vetar. Najviša temperatura od 4 do 9 °S, prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).


Uveče i tokom noći očekuju se nove padavine sa juga i istoka Srbije, i to u nižim predelima kiša, a u brdsko-planinskim sneg. Kiša će u drugom delu noći u nižim predelima južne, istočne i centralne Srbije preći u susnežicu i sneg.

Foto: Printscreen/RHMZ

Vremenska prognoza za sredu i četvrtak



U četvrtak će padati sneg uz formiranje/ povećanje snežnog pokrivača, a u nižim predelima naročito severne Srbije i kiša.

Od petka suvo, uz pojavu slabih i umerenih jutarnjih mrazeva i ponovo magle u nižim predelima.

