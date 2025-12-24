STIGAO SNEG: Danas je zabeleo istok Srbije, a sutra se očekuje i u Beogradu - Evo kakvo nas vreme očekuje narednih dana (FOTO)
DANAS oblačno, mestimično sa kišom, u planinskim predelima sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača na planinama istočne Srbije.
Kratkotrajni prestanak padavina očekuje se pre podne u južnim, a posle podne postepeno i u većini ostalih predela. U košavskom području će duvati umeren i jak, na jugu Banata, u Podunavlju i Pomoravlju i olujni, a u ostalim krajevima slab do umeren istočni i jugoistočni vetar. Najviša temperatura od 4 do 9 °S, prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).
Uveče i tokom noći očekuju se nove padavine sa juga i istoka Srbije, i to u nižim predelima kiša, a u brdsko-planinskim sneg. Kiša će u drugom delu noći u nižim predelima južne, istočne i centralne Srbije preći u susnežicu i sneg.
U četvrtak će padati sneg uz formiranje/ povećanje snežnog pokrivača, a u nižim predelima naročito severne Srbije i kiša.
Od petka suvo, uz pojavu slabih i umerenih jutarnjih mrazeva i ponovo magle u nižim predelima.
BONUS VIDEO:
PAO PRVI SNEG u Vrnjačkoj Banji
