STUDENTI, EVO KAKO DO POVRAĆAJA 50 ODSTO ŠKOLARINE: Nema prijave, ali jedan dokument je obavezan

KAKO će se završiti akademska godina, kakav je plan predavanja i da li postoji plan za nadoknadu, jeste tema koja zanima čitavu Srbiju.

Foto: Milena Anđela

Pored toga, studente zanima i kako izgleda procedura oko vraćanja 50 odsto školarine.

Te detalje je otkrio u Ministarstvu prosvete pomoćnik ministarke Aleksandrar Jović.

- Kada govorimo o izmenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju koja je stupila na snagu 14. marta, predviđa nam da svaki student koji se sam finansira na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija, ima pravo na povraćaj 50% školarine koje je uplatio na osnovu prvi put upisane godine, odnosno prvi put upisanih predmeta. Mi računamo da će veliki broj samofinansirajućih studenata ispuniti ovaj uslov i da će imati pravo na povraćaj 50% školarine. Ono što je bitno jeste da se studenti ne prijavljaju za ovo pravo, ono im pripada po zakonu, a visokoškolske ustanove su te koje će obavestiti o tome koji student ima pravo na povraćaj. Radićemo dva preseka ove školske godine, pogledaćemo koji deo školarine su uplatili do 28. februara ove godine i imaće pravo na povraćaj 50% tog iznosa koji su uplatili, a koji se odnosi na prvi put upisane predmete. Ono što je bitno jeste da studenti prijave za studentske kartice, zato što će povrat ići preko računa koji su vezani upravo za studentske kartice - rekao je Jović.

Osvrnuo se i na aktuelnu akademsku godinu koja je zbog blokada pod velikim znakom pitanja.

- Možemo da kažemo da ova godina još nije propala, međutim sve manje je vremena, bližimo se onom terminu kada neće moći da se sve nadoknadi na način koji je to predviđen akreditacijom studijskih programa. Ono što je propušteno u prvom semestru, kada pogledate koliko traje drugi semestar, to je 15 nedelja, kada pogledate broj ispitnih rokova koji je neophodan, mi smo već u nedeljama koje ne dozvoljavaju da fizički sve završimo do 1. oktobra, već je neophodno da uvedemo i određena prilagođavanja, odnosno radne subote, a svako dalje odlaganje posle tog 15. aprila nas uvodi u problem da nećemo ugroziti samo ovu akademsku godinu, već i sledeću.

(Kurir)