SPREMITE SE, STIŽE ZAHLAĐENJE Hitno se oglasio RHMZ: Kiša moguća samo u ovim krajevima (FOTO)

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.

Foto: Tanjug/VLADIMIR SPORCIC

- Danas umereno do potpuno oblačno i toplo. Pre podne uglavnom suvo, posle podne i uveče ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima, na jugu Banata i donjem Podunavlju povremeno i jak, južni i jugoistočni. Najviša temperatura od 15 do 20 °S.

ZA VIKEND I POČETKOM SLEDEĆE SEDMICE TOPLO I PROMENLjIVO, U KOŠAVSKOM PODRUČJU I VETROVITO

Do utorka (do 25.03.) toplo sa najvišom dnevnom temperaturom u većini mesta od 18 do 22 °S. Tokom dana promenljivo, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima, a u košavskom području uz umeren, povremeno i jak jugoistočni vetar, koji će na jugu Banata i u donjem Podunavlju za vikend i početkom sledeće sedmice povremeno dostizati i udare olujne jačine.

OD SREDE HLADNIJE

Od srede (26. - 29.03.) pretežno oblačno i malo svežije, na severu uglavnom suvo, a u ostalom delu zemlje sa kišom uz skretanje vetra na severozapadni pravac. - stoji na sajtu RHMZ.

Foto: Printskrin/RHMZ