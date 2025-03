DANAS OBLAČNO, ALI TOPLO: Evo kada stižu kiša i pljuskovi

U SRBIJI u subotu umereno do pretežno oblačno i relativno toplo,tokom većeg dela dana i suvo, ponegde sa slabom kišom.

Foto Pixabay free images

Krajem dana i tokom večeri jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Vetar slab, jugoistočni. Jutarnja temperatura od 0 najugoistoku do 6 na severu Srbije, maksimalna dnevna od 16 do 22°C, samo u Negotinskoj Krajini do 14°C.

U Beogradu u subotu umereno do pretežno oblačno i relativno toplo.

Krajem dana i tokom večeri jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Vetar slab, jugoistočni. Jutarnja temperatura 6°C, maksimalna dnevna 20°C.

(Telegraf)