TUŽILAŠTVO O SMRTI DEČAKA(7) IZ LESKOVCA: Pripadnici Policijske uprave u ovom gradu prikupljaju potrebna obaveštenja

Osnovno javno tužilaštvo u Leskovcu saopštilo je da pripadnici policije postupaju po zahtevu javnog tužioca za prikupljanje potrebnih obaveštenja.

foto: I.Mitić

- Povodom događaja u kome je, nakon posete lekaru, nastupila smrt maloletnog lica obaveštavamo javnost da policijski službenici Policijske uprave u Leskovcu, postupaju po zahtevu javnog tužioca za prikupljanje potrebnih obaveštenja. Osnovno javno tužilaštvo u Leskovcu primilo je jedan izveštaj Policijske uprave Leskovac – saopšteno je iz ove institucije koje nastavlja da radi na slučaju.

U saopštenju se još navodi da zapisnik o izvršenoj obdukciji nije dostavljen tužilaštvu. Nakon što to bude učinjeno, od strane ustanove kojoj je povereno veštačenje, tužilaštvo će o prikupljenim podacima i preduzetim radnjama, bez odlaganja, obavestiti javnost.

Ministar Zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je danas da je obdukcijom utvrđeno da je preminuli dečak imao tešku i jaku upalu srčanog mišića.

- Pokrenuta je istraga, urađena je obdukcija koja je pokazala da je dete imalo tešku i jaku upalu srčanog mišića što je dovelo do slabosti srčanog mišića. To ne može da se preživi, to je uzrok. Dešavaju se nekada stvari na koje ne možete da utičete i za koje nemate lek – istakao je Lončar.

Ministar je dodao da je u toku nadzor koji će pokazati da li su svi u Opštoj bolnici u Leskovcu i u UKC Niš uradili svoj deo posla kako treba. Sedmogodišnji dečak iz sela Kukulovce, u okolini Leskovca, preminuo je, u toku noći između utorka i srede, na putu iz leskovačke Opšte bolnice ka Kliničkom centru u Nišu.

Nakon što se u utorak dva puta javljao na pregled od strane lekara leskovačkog Dečijeg dispanzera, upućen je na Odeljenje pedijatrije Opšte bolnice u Leskovcu gde je hospititalizovan. Međutim, njegovo zdravstveno stanje je ubrzo počelo da se komplikuje, pa je intubiran i u pratnji medicincke ekipe transportovan u niški Klinički centar. Tamo je stigao bez vitalnih parametara. Pokušana je reanimacija koja nije dala rezultate.