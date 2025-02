RED SUNCA, RED KIŠE, A NEGDE I SNEG: Vremenska prognoza za ponedeljak, 3. februar

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

Foto D. Milovanović

VREME U SRBIJI

Ujutru u većini krajeva niska oblačnost, ponegde i magla, osim na severoistoku Srbije i u Negotinskoj Krajini gde će biti delimično vedro, saopštio je Republički hidormeteorološki zavod (RHMZ).

Pre podne i sredinom dana postepeno razvedravanje sa severoistoka, dok će se na jugozapadu i jugu Srbije zadržati pretežno oblačno tokom većeg dela dana, tek ponegde sa slabom kišom, a u planinskim predelima uz provejavanje slabog snega.

Duvaće slab i umeren vetar, na istoku Srbije i u planinskim predelima povremeno i jak severni i severozapadni. Najniža temperatura biće od -3 do 3 stepena, a najviša od 5 do 8 stepeni, na istoku Srbije do 10.

VREME U BEOGRADU

U Beogradu ujutru i delom pre podne niska oblačnost. Sredinom dana uslediće postepeno razvedravanje. Posle podne biće pretežno sunčano vreme.

Duvaće slab i umeren, severni i severozapadni vetar. Najniža temperatura biće oko 1 stepen, a najviša oko 5 stepeni.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

U Srbiji se narednih sedam dana ujutru očekuje slab do umeren mraz, a tokom dana najviša temperatura biće u granicama proseka za prvu dekadu februara, u većini mesta od 4 do 8 stepeni.

Od utorka do četvrtka biće malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima.

Od petka se očekuje pretežno oblačno vreme, u nižim krajevima mestimično sa kišom, a u brdsko-planinskim predelima sa snegom, dok će u košavskom području biti i vetrovito.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - PIJAN VOZIO 200 NA SAT PO SURČINU: Presretači zaustavili džip kanadskih tablica