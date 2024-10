ZA VIKEND SE SVE MENJA: Stiže hladni front u Srbiju, temperatura pada na nula stepeni - evo gde će biti snega

U SRBIJI će do kraja nedelje biti oblačno, uglavnom suvo, sa maksimalnim dnevnim temperaturama od 15 do 20 stepeni Celzijusa, negde čak i više, a prema najnovijoj prognozi meteorologa Ivana Ristića, za vikend se očekuje "front koji će u Srbiju doneti zahlađenje", ali bez padavina. Jutarnje će biti od 0 do 5 stepeni, a maksimalna do 15 stepeni Celzijusovih.

- Trenutno ima više oblaka i magle, pa su razlike između jutarnjih i maksimalnih dnevnih temperatura manje, jer kada je oblačno temperatura manje raste i manje pada noću. Takvu situaciju ćemo imati do subote, a zatim ide ka nama front sa kojim nam stiže i hladniji vazduh. Sve do prvog dana vikenda, 2. novembra, temperatura će u toku dana biti između 15 i 20 stepeni, a u subotu i nedelju maksimalno oko 15-16 stepeni – kaže Ivan Ristić.

Vladavinu u atmosferi, kaže Ristić, preuzeo je Azorski anticiklon i njegovi ogranci i vetar je u odnosu na prethodni vikend skrenuo na zapad i severozapad.

Od utorka su se stvorili uslovili za nisku oblačnost i maglu, i magla se će ponegde zadržavati i veći deo dana, a tamo gde se bude razilazila narednih dana temperatura će ići i do 21 stepen.

Menja se tip vremena ovog vikenda, ujutru negde i nula stepeni

- Hladni front koji nam stiže između subote i nedelje ide kroz anticiklon i biće bez padavina. Doći će do promene tipa vremena.

Sledeće nedelje će jutarnja temperatura biti između 0 i 5 stepeni Celzijusa, maksimalna do 15 stepeni. Ovakvo vreme će se najverovatnije zadržati u prvoj dekadi novembra – kaže Ivan Ristić.

Mesečna prognoza za novembar u skladu sa kalendarom

Za sada nema izgleda da će u prvim danima novembra biti padavina osim što ćemo osetiti uticaj hladnijeg vazduha, temperature će biti oko normale. Ristić kaže da ćemo u drugoj dekadi će možda doći oblaci i slabiji ciklon do nas, biće kiše i malo toplije.

U trećoj dekadi nam najverovatnije stiže prvi sneg.

- Prognoza za ceo mesec je uglavnom u skladu sa kalendarom, a što se tiče dolaska hladnog fronta u subotu onda neće biti više magle, samo će ostati oblaci i pašće temperatura. Vetar će biti umeren, pojačan severozapadni – kaže Ristić.

Čubrilo: Jače zahlađenje u drugom delu vikenda

I meteorolog Marko Čubrilo je objavio u vremenskoj prognozi da će „narednih dana biti pretežno suvo, ali malo hladnije, a jače zahlađenje očekuje u drugom delu vikenda".

Početak novembra donosi suvo i relativno toplo vreme. Noći će biti hladne uz minimume od 1 do 9 stepeni Celzijusa, dok će dnevni maksimumi biti od 14 do 19, na jugu do 23 stepena Celzijusa.

U nedelju moguć sneg

- Drugog dana vikenda, 3. novembra će se severnije od nas premestiti hladan font koji će usloviti prolazno povećanje oblačnosti, retku pojavu slabih padavina i to uglavnom u planinskom delu regiona pri čemu iznad 1.000 metara nadmorske visine može da bude prolaznog snega. U nedelju hladnije uz maksimume od 5 do 16 stepeni Celzijusa – najavio je Čubrilo.

