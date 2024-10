HEMOFARM USPEŠNO ORGANIZOVAO PRVI ESG FESTIVAL

Tokom festivala u Studentskom gradu organizovani brojni paneli i okrugli stolovi, a Hemofarm je predstavio i svoj 12. Izveštaj o održivom razvoju

Promo

Kompanija Hemofarm u saradnji sa Univerzitetom u Beogradu organizovala je prvi ESG festival koji se ove nedelje održava u Studentskom gradu na Novom Beogradu. Studenti i posetioci ESG festivala, pored brojnih panela i okruglih stolova, imaju prilike da obiđu i prvu multimedijalnu interaktivnu izložbu posvećenu održivom razvoju „STADA Expo“. Promo Konferencija za novinare Hemofarma u Studentskom gradu

Tim povodom, na platou Studentskog grada, generalni direktor kompanije Hemofarm Ronald Zeliger istakao je da održivi razvoj naša zajednička odgovornost i da kompanije, institucije i čitavo društvo moraju da rade u sinergiji radi budućnosti svih nas.

„Samo otvorenog uma, možemo da idemo napred, ali isto tako da se vratimo unazad kada hoćemo da promenimo nešto što nije bilo dobro. Podršku ESG festivalu dale su brojne kompanije, ustanove i institucije i svi smo uložili napore da shvatimo šta je ono što možemo da učinimo. Danas predstavljamo i 12. izveštaj o održivom razvoju, to je Hemofarmovo svedočanstvo na ESG putovanju. Počeli smo malim koracima, a danas možemo da se pohvalimo mnogim inicijativama u okviru svakog segmenta održivosti“, rekao je Zeliger. Promo Ronald Zeliger generalni direktor Hemofarma

Ronald Zeliger je takođe istakao da je lokacija na kojoj se održava ESG festival pravo mesto odakle treba da krene edukacija mladih koji su naša budućnost.

„Velika je privilegija biti ovde među studentima, i ponosni smo što je Univerzitet u Beogradu naš partner u ovom projektu. Ovo nije ni sam početak niti je vrhunac svih dešavanja vezano za održivost, ovo je samo jedan korak na našem putovanju“, naglašava Zeliger.

Rektor Univerziteta u Beogradu prof. dr Vladan Đokić, zahvalio se što se ova izložba, uz prateće panele i predavanja ESG festivala, održava u srcu Studentskog grada, gde četiri do pet hiljada studenata ima priliku da vidi savremene tehnologije i pristupe održivosti i na taj način oblikuje svoj budući profesionalni put. Promo Rektor Univerziteta u Beogradu prof. dr Vladan Đokić

„U ime Univerziteta u Beogradu, zahvaljujem kompaniji Hemofarm što nas je prepoznala kao partnera u projektu koji studentima i široj javnosti približava značaj održivog razvoja i očuvanja zdravlja. Hemofarmova izložba, realizovana u modernim interaktivnim paviljonima od recikliranih kontejnera, prikazuje kako se održivost može postići kroz ponovno korišćenje materijala i inovacija. Istakao bih da jedan od segmenata ovog projekta ukazuje na značaj i važnost prevencije, koji bi trebalo da podstakne mlade generacije da razumeju da smo svi menadžeri svog zdravlja, kao i da prevencija igra ključnu ulogu u zaštiti zdravlja zajednice. Kompanija Hemofarm već stipendira i zapošljava mnoge studente sa naših fakulteta, a mnogi diplomirani studenti svoje mesto pronalaze upravo u Hemofarmu, gde im se nudi prilika za profesionalno usavršavanje“, istakao je Đokić. Promo Ronlad Zeliger i Sanda Savić iz Hemofarma ispred STADA EXPO multimedijalne postavke

Tokom prva tri dana ESG festivala organizovano je 12 sati programa na devet panela i tri okrugla stola koji su bili sjajna platforma za otvoren i konstruktivan dijalog. Više od 65 stručnjaka iz 50 kompanija, institucija i organizacija delili su mišljenja i profesionalne perspektive, omogućavajući posetiocima uvide u praktična znanja održivog razvoja.

Subota: Predavanje o AI i druženje sa Ivanom Španović

U subotu, 26. oktobra, na Svetski dan održivog razvoja, profesor Vorton biznis škole Univerziteta u Pensilvaniji Đorđija Petkoski govoriće o primeni veštačke inteligencije u oblasti održivog razvoja. Posetioci festivala mogu da prisustvuju i inspirativnom govoru naše proslavljene atletičarke Ivane Španović, koja će se osvrnuti na svoj razvojni put i izazove sa kojima se suočavala na putu ka vrhu svetske atletike, uz druženje sa One Two Three brendom.

Hemofarm predstavio 12. Izveštaj o održivom razvoju

Ronald Zeliger istakao je da je 12. Izveštaj o održivom razvoju „svedočanstvo kompanije Hemofarm na putovanju održivosti“.

„U 2023. godini u odnosu na 2022. zabeležili smo oko deset procenata veću proizvodnju, pri čemu smo smanjili potrošnju energije, vode i resursa. Ponosan sam i što u našoj kompaniji radi 55 odsto žena, od ukupnog broja zaposlenih, dok je 66 odsto na menadžerskim pozicijama,“ istakao je Zeliger. Promo Izveštaj o održivom razvoju kompanije Hemofarm