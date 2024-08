NOVAC OD UTORKA: Ministarstvo objavilo kalendar isplate socijalnih davanja

UNIVERZITET u Beogradu se na najnovijoj Šangajskoj listi našao među 500 najboljih svetskih visokoškolskih ustanova zauzevši od 405 do 407 mesta. Iako je to blagi pad u odnosu na prošlu godinu, kada je bio rangiran kao 393, stručnjaci ocenjuju da to, ipak, nije neuspeh. Naš najstariji i najveći univerzitet je i dalje među dva odsto najboljih u svetu, i u samom vrhu Istočnoj Evropi, odmah posle "Lomonosova" i Karlovog univerziteta u Pragu.