Ovu naviku svi imamo - ali da li nam stvarno šteti? Evo šta kaže nauka

"SEDI uspravno, ne prekrštaj noge!" - mnogi od nas su čuli ovu opomenu koja je najčešće dolazila od roditelja, nastavnika ili starijih članova porodice, uz objašnjenje da ćemo od takvog položaja dobiti proširene vene, probleme sa leđima ili kolenima - ali da li zaista možemo tako lako "pokvariti" telo? Nauka ima odgovor.

Ako često sedite prekrštenih nogu, a zabrinuti ste da time štetite svojim kostima ili venama, imamo dobre vesti: Naučnih dokaza da sedenje prekrštenih nogu nanosi trajnu štetu leđima, kukovima ili kolenima gotovo da nema. Ukočenost ili nelagodnost koja se ponekad oseti obično je signal da treba da promenimo položaj, a ne znak da telo trpi ozbiljnu povredu.

Ideja da je prekrštanje nogu loše verovatno potiče iz starijih pravila o "ispravnom" načinu sedenja, koji su se doživljavali kao znak discipline, samokontrole i pristojnosti. Kada se takva uverenja ukorene u društvu, lako je da se prepliću sa medicinskim savetima i počnu da zvuče kao činjenice. Pored toga, kada nam takav položaj ne prija, lako pomislimo da nam nanosi štetu.

Problem je više u tome što dugo ostajemo u istom položaju, nego u samom prekrštanju nogu. Moderni pristup pravilnom držanju i bolu sve više odbacuje koncept "savršenog položaja" - prema stručnjacima, leđa su jaka, prilagodljiva i mogu da podnesu razne položaje, sve dok se dovoljno često menjaju.

Kada je reč o kukovima i kolenima, tvrdnja da će prekrštanje nogu "istrošiti" zglobove nije potkrepljena dokazima. Naši kukovi i kolena podnose mnogo većih napora svaki dan: Prilikom penjanja stepenicama, ustajanja sa stolice, trčanja, skakanja ili nošenja težih predmeta. Sedenje prekrštenih nogu kratkotrajno menja uglove zglobova, ali nije pokazano da izaziva artritis ili trajna oštećenja. Kada se govori o održavanju zdravih zglobova, naglasak je na fizičkoj aktivnosti, jačanju mišića, zdravoj težini i ukupnom opterećenju - a ne na izbegavanju jednog specifičnog položaja sedenja.

Proširene vene takođe nisu posledica prekrštanja nogu. One nastaju kada ventili u venama ne funkcionišu ispravno, što dovodi do akumulacije krvi i širenja vena. Rizik je više povezan sa godinama, porodičnom istorijom, trudnoćom, gojaznošću i dugim periodima stajanja. Prekrštanje nogu može privremeno uticati na protok krvi, ali to nije dovoljno da izazove proširene vene, prenosi "Sajens alert".

Postoje retki slučajevi kada je izbegavanje prekrštanja nogu potrebno, uglavnom nakon određenih operacija ili zbog specifičnih medicinskih razloga. Privremena utrnulost ili koja se javlja nakon dugog sedenja u nezgodnom položaju samo signalizira da je vreme za promenu položaja. To je prirodna reakcija tela i ne ukazuje na ozbiljnu povredu.

Na kraju, najvažnije je kretanje i raznovrsnost položaja. Sedite prekrštenih nogu ako vam je udobno, ali povremeno ispravite noge, promenite težinu, naslonite se unazad ili ustanite i prošetajte i zapamtite: Najzdraviji položaj sedenja je onaj koji ne držite narednih sat vremena. Raznolikost pokreta i redovne pauze važnije su od traženja savršenog držanja.

(rt.rs)

