Ne ustajte naglo iz kreveta: Poslušajte ove savete ako vas muči visok pritisak

DRŽANjE pod kontrolom visokog krvog pritiska podrazumeva niz svakodnevnih navika poput smanjenog unosa soli, kvalitetnog sna, fizičke aktivnosti i uzimanja propisane terapije.

Kardiolog dr Menhel Kino objašnjava da je krvni pritisak "stvarni pritisak u arterijama koje prenose krv iz srca u telo". Dodaje da sistolni (gornji) pritisak označava trenutak kada srce pumpa krv, dok dijastolni (donji) predstavlja pritisak nakon tog pumpanja, kada se održava elastičnošću arterija.

Ukoliko imate povišen krvni pritisak, dr Kino objašnjava da je važno da se zna da postoji jedna navika koju ne bismo smeli da radimo odmah nakon buđenja - naglo ustajanje iz kreveta.

- Umesto toga, ustanite postepeno tako što ćete prvo sesti na ivicu kreveta minut ili dva kako biste sprečili vrtoglavicu, omaglicu ili čak nesvesticu. Ovi simptomi nastaju zbog privremenog pada krvnog pritiska jer se manje krvi nego inače vraća u srce - rekao je dr Kino.

Osim naglog ustajanja, postoje i druge navike koje treba izbegavati odmah nakon buđenja.

Dr Kino ističe da ne bi trebalo odmah započinjati intenzivnu fizičku aktivnost poput trčanja, dizanja tegova ili drugih napornih treninga.

- Krvni pritisak naglo raste nakon buđenja zbog cirkadijalnih ritmova, pojačane aktivnosti nervnog sistema i hormonskih promena. Taj prirodni jutarnji porast može dodatno opteretiti srce i povećati rizik od aritmija ili drugih problema, naročito kod osoba sa nekontrolisanom hipertenzijom - napominje dr Kino. - Umesto toga, preporučuje se da se dan započne postepeno i da se tek nakon 30 do 60 minuta krene sa laganim kretanjem poput istezanja ili kratke šetnje. Intenzivnije vežbanje ostavite za kasnije tokom dana kada je telo spremnije, a krvni pritisak stabilniji.

Povišen pritisak često nema simptome, ali može dugoročno da ošteti organe, zbog čega je važno redovno se kontrolisati i pratiti savete lekara.

(B92)