KRIZA na Bliskom Istoku se nastavlja.

Izraelska vojska i libanska militantna grupa Hezbolah, koju podražva Iran, nastavili su međusobne napade uprkos primirju koje je stupilo na snagu 17. aprila, a tokom petka u Libanu je poginulo najmanje deset osoba, dok su u Izraelu ranjena dva vojnika.

U više izraelskih vazdušnih napada na južni Liban juče je poginulo najmanje deset osoba, prema podacima libanskog Ministarstva zdravlja, dok je Hezbolah saopštio da je ispalio rakete i dronove na sever Izraela, gde su dva ranjena vojnika, prenosi NBC njuz.

Izraelska vojska je juče u popodnevnim satima pozvala stanovnike libanskog sela Habus u blizini južnog grada Nabatije da se evakuišu, a u vazdušnom napadu na Habus, koji se dogodio ubrzo nakon upozorenja, poginulo je šest ljudi, uključujući ženu i dete, dok je ranjeno osam osoba, saopštilo je libansko Ministarstvo zdravlja.

Komanda mornarice Korpusa iranske revolucionarne garde (IRGC) saopštila je da će pretvoriti Ormuski moreuz u područje "bezbednosti i prosperiteta" nakon što će uvesti nova pravila kontrole tog plovnog puta.

U saopštenju objavljenom u petak uveče navodi se da će mornarica IRGC sprovoditi "nova pravila" u vodama u blizini iranske obale u Arabijskom moru i Ormuskom moreuzu, prenela je Al Džazira.

Precizira se da će mornarica IRGC vršiti "kontrolu nad gotovo 2.000 kilometara iranske obale" u Arabijskom zalivu i Ormuskom moreuzu, što će, kako se navodi, dovesti do bezbednosti i prosperiteta regiona.

Na severu Irana poginulo 14 pripadnika IRGC u eksploziji zaostalih bombi

U eksploziji zaostalih bombi od napada tokom rata protiv Irana poginulo je 14 pripadnika Korpusa iranske revolucionarne garde na severu Irana, javili su iranski mediji.

Sajt Nournews, za koji se veruje da je blizak iranskim bezbednosnim snagama, navodi da se eksplozija dogodila u blizini grada Zandžana na severu Irana koji se nalazi severozapadno od Teherana.

To je najveći broj prijavljenih poginulih pripadnika IRGC-a od početka prekida vatre između Irana i Sjedinjenih Američkih Država i Izraela 7. aprila.

Lavrov i Arakči razgovarali o perspektivama potpunog okončanja sukoba na Bliskom Istoku

Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov i šef iranske diplomatije Abas Arakči razgovarali su telefonom o perspektivama potpunog okončanja sukoba na Bliskom istoku, saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova.

Kako se navodi, dve strane su u razgovoru razmatrale i pitanja slobode plovidbe, kao i rešavanje spora oko iranskog nuklearnog programa, prenose RIA Novosti. "Strane su nastavile sveobuhvatnu razmenu mišljenja o perspektivama potpunog prekida neprijateljstava i stabilizacije vojno-političke situacije na Bliskom istoku", navedeno je u saopštenju Ministarstva u petak.

Dodaje se da je Rusija u razgovoru izrazila podršku posredničkim naporima i potvrdila spremnost da doprinese političko-diplomatskom procesu u cilju postizanja dugoročnog mira u regionu.