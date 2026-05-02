Sankcije padaju pred realnošću: Japan uvozi rusku naftu prvi put od eskalacije krize na Bliskom istoku
JAPAN će uvesti sirovu naftu proizvedenu u Rusiji prvi put od februarskih američko-izraelskih napada na Iran, koji su doveli do faktičkog zatvaranja Ormuskog moreuza, saopštio je zvaničnik japanskog Ministarstva ekonomije, trgovine i industrije.
Nafta potiče iz projekta Sahalin-2 na ruskom Dalekom istoku, a isporuku je kupila japanska kompanija Taijo Oil. Tanker sa naftom isplovio je krajem aprila i očekuje se da će stići u prefekturu Ehime na zapadu Japana, prenosi agencija Kjodo. Ovaj potez dolazi u trenutku kada Japan, koji u velikoj meri zavisi od uvoza energenata sa Bliskog istoka, nastoji da diverzifikuje izvore snabdevanja usled poremećaja na globalnom tržištu.
Projekat Sahalin-2 predvodi ruski energetski gigant Gasprom, uz učešće japanskih kompanija Mitsubishi Corporation i Mitsui & Co, kao značajnih partnera.
Prema navodima japanskih vlasti, ova isporuka ne podleže sankcijama koje su SAD i evropske zemlje uvele Rusiji nakon početka rata u Ukrajini 2022. godine.
(Tanjug)
