ISHRANOM PROTIV STRESA: Birajte namirnice koje snižavaju kortizol (JELOVNIK)
U ORGANIZMU svakog čoveka postoji sofisticiran mehanizam za odgovor na stres, a u njegovom središtu nalazi se kortizol - hormon koji se luči u nadbubrežnim žlezdama i ima ključnu ulogu u regulaciji energije, krvnog pritiska, imuniteta i nivoa šećera u krvi. U fiziološkim uslovima, kortizol prati dnevni ritam: najviši je ujutru, kada nas razbuđuje i priprema za aktivnosti, a opada tokom dana kako bi organizam uveo u stanje odmora.
Problem nastaje kada ovaj prirodni ritam bude narušen i kada kortizol ostaje povišen duže nego što je potrebno. Hronično povišene vrednosti najčešće su posledica savremenog načina života - stalne izloženosti psihološkom stresu, nedostatka sna, neredovne ishrane i preteranog unosa kofeina. Organizam tada ne pravi razliku između stvarne opasnosti i svakodnevnih obaveza, pa ostaje u stanju "pripravnosti", što dovodi do kontinuiranog lučenja ovog hormona.
Takvo stanje ne prolazi bez posledica. Dugotrajno povišen kortizol može da utiče na povećanje telesne mase, posebno u predelu stomaka, da poremeti san, oslabi imunitet i doprinese razvoju metaboličkih poremećaja, uključujući i dijabetes tipa 2. Upravo zato sve više istraživanja ukazuje da kontrola kortizola ne počinje samo upravljanjem stresom, već i promenama u svakodnevnim navikama - među kojima ishrana zauzima važno mesto.
Naučna istraživanja pokazuju da stabilan nivo šećera u krvi igra ključnu ulogu u regulaciji kortizola. Kada dolazi do naglih skokova i padova glukoze, organizam to doživljava kao stres, što može dodatno podstaći lučenje ovog hormona. Zato se ishrana koja obezbeđuje postepeno oslobađanje energije smatra osnovom za njegovo držanje pod kontrolom.
Hrana bogata složenim ugljenim hidratima, poput integralnih žitarica, mahunarki i povrća, doprinosi stabilnijem nivou glukoze i indirektno smanjuje potrebu organizma da luči kortizol. S druge strane, česta konzumacija rafinisanog šećera i industrijski prerađene hrane može imati suprotan efekat.
Posebno mesto imaju nutrijenti koji utiču na nervni sistem. Magnezijum, koji se nalazi u lisnatom zelenom povrću, orašastim plodovima i semenkama, povezuje se sa smanjenjem stresa i nižim nivoom kortizola. Vitamin C, prisutan u citrusima, paprici i bobičastom voću, takođe učestvuje u regulaciji odgovora na stres i može doprineti bržem oporavku organizma nakon stresnih situacija.
Važan je i unos proteina. Amino-kiseline iz kvalitetnih izvora - ribe, jaja, mlečnih proizvoda i mahunarki - učestvuju u sintezi neurotransmitera koji utiču na raspoloženje i stres, čime se indirektno utiče i na hormonsku ravnotežu.
U nastavku je predlog jelovnika za pet radnih dana, osmišljen tako da podrži stabilan nivo energije i pomogne u regulaciji kortizola:
Ponedeljak
Doručak: ovsena kaša sa bademima, čija semenkama i borovnicama
Užina: jabuka i šaka oraha
Ručak: grilovana piletina, integralni pirinač i bareni brokoli sa maslinovim uljem
Užina: jogurt sa malo cimeta
Večera: salata od tunjevine, rukole i limuna, uz integralni hleb
Utorak
Doručak: integralni tost sa avokadom i kuvanim jajetom
Užina: pomorandža i nekoliko badema
Ručak: ćuretina sa povrćem iz rerne (tikvice, paprika, šargarepa)
Užina: kefir i lanene semenke
Večera: čorba od sočiva i zelena salata
Sreda
Doručak: miks od banana, spanaća, jogurta i ovsenih pahuljica
Užina: kruška i orasi
Ručak: losos pečen u rerni, kinoa i blitva
Užina: tamna čokolada (nekoliko kockica) i bademi
Večera: salata od leblebija, paradajza i maslinovog ulja
Četvrtak
Doručak: palenta sa jogurtom i lanenim semenkama
Užina: jabuka i lešnici
Ručak: juneće meso kuvano sa povrćem i integralni hleb
Užina: sveža paprika i humus
Večera: omlet sa spanaćem i salata
Petak
Doručak: ovsene pahuljice sa jogurtom, medom i orasima
Užina: banana i bademi
Ručak: pasulj sa povrćem i salata od kupusa
Užina: kefir ili kiselo mleko
Večera: lagana salata sa piletinom, maslinovim uljem i limunom
