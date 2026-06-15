FUDBAL OVO NE PAMTI! Selektor dobio otkaz usred Mundijala

KAKAV šok!

Foto: Tanjug/AP Photo/Charlie Riedel

Fudbalska reprezentacija Tunisa ostala je bez selektora nakon što je Sabri Lamuši dobio otkaz posle poraza od Švedske.

Ovo još nismo videli u svetu fudbala. Naime, francuski novinar Roman Molina izneo je tvrdnju da je selektor Tunisa Sabri Lamuši dobio otkaz usred Mundijala!

Vest se brzo pronela nakon što je francuski stručnjak vodio tim do ubedljivog poraza od Švedske koja je sinoć slavila sa 5:1, a selekcija Tunisa ostavila je možda i najlošiji utisak od svih timova koji su igrali do sada, uključujući i debitanta Kurasao.

Sabri Lamuši preuzeo je ekipu od Samija Trabelsija nakon što je ovaj, uprkos plasmanu na Mundijal, dobio otkaz, a na klupi “Orlova sa Kartagine” sakupio je tek pet mečeva.

Od početka godine, Lamuši je upisao po jednu pobedu, remi, kao i tri poraza uz gol-razliku 1:11.

Prema navodima koji se mogu čuti sa severa Afrike, novi selektor Tunisa trebalo bi da postane iskusni Monder Kebajer koji je svoj nacionalni tim već vodio od 2019. go 2022. godine, ako zvanične potvrde za sada još uvek nema.

Tunišanima predstoji izuzetno težak, gotovo nemoguć zadatak da u preostale dve utakmice protiv Japana i Holandije proba da popravi utisak.