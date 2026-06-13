ZDRAVLJE OČIJU ČUVA I PRAVILNA ISHRANA: Obavezno jedite namirnice bogate vitaminima A, C i E (JELOVNIK)
OČI su među najosetljivijim organima u ljudskom telu, a njihovom zdravlju, pored genetike i životnih navika, značajno doprinosi i pravilna ishrana. Brojna istraživanja pokazala su da određeni vitamini, minerali i antioksidansi mogu da pomognu očuvanju vida, uspore razvoj pojedinih degenerativnih promena na oku i doprinesu boljem funkcionisanju mrežnjače, sočiva i drugih očnih struktura.
Posebno važnu ulogu imaju vitamini A, C i E, zatim lutein i zeaksantin, omega-3 masne kiseline, cink i selen. Ove materije štite ćelije oka od oksidativnog stresa, koji se smatra jednim od važnih faktora starenja očnih tkiva i razvoja bolesti poput starosne degeneracije makule i katarakte.
Namirnice koje bi trebalo češće uključivati u ishranu za zdravlje očiju su spanać, blitva, kelj i brokoli, šargarepa, bundeva i batat, borovnice i drugo bobičasto voće, pomorandže, limun, mandarine i kivi. Od ribe losos, sardina i skuša, a zatim i jaja, orasi, bademi i lešnici, kao i laneno seme i maslinovo ulje.
Redovna konzumacija ovih namirnica, uz kontrolu telesne težine, dovoljno sna, zaštitu očiju od UV zračenja i redovne oftalmološke preglede, predstavlja važan deo strategije za očuvanje dobrog vida i smanjenje rizika od pojedinih degenerativnih promena na oku tokom starenja.
Pored izbora namirnica, važno je ograničiti unos industrijski prerađene hrane, prekomernih količina šećera i trans-masti, jer oni mogu doprineti upalnim procesima i oštećenju krvnih sudova, uključujući i one u oku.
Predlažemo petodnevni jelovnik za zdravlje očiju i dobar vid:
PONEDELjAK
Doručak: Ovsena kaša sa orasima, borovnicama i kašičicom mlevenog lana, šolja jogurta
Užina: Kivi i nekoliko badema
Ručak: Grilovana skuša, kuvani krompir, salata od spanaća, rukole i paprike sa maslinovim uljem
Užina: Sveža šargarepa
Večera: Omlet sa spanaćem i mladim sirom, integralni hleb
UTORAK
Doručak: Integralni tost sa mladim sirom, kuvano jaje, paradajz
Užina: Pomorandža
Ručak: Pileći file pečen na maslinovom ulju, brokoli na pari, integralni pirinač
Užina: Šaka lešnika
Večera: Salata od tunjevine, zelene salate, kukuruza i limunovog soka
SREDA
Doručak: Jogurt, integralne pahuljice, sveže kajsije ili breskve
Užina: Jabuka
Ručak: Ćureće belo meso, blitva sa maslinovim uljem i belim lukom, kuvani krompir
Užina: Nekoliko oraha
Večera: Potaž od bundeve, integralni tost
ČETVRTAK
Doručak: Omlet sa paprikom i brokolijem, integralni hleb
Užina: Grejpfrut
Ručak: Losos pečen u rerni, mešana salata od kelja, spanaća i krastavca, kuvana kinoa
Užina: Borovnice
Večera: Mladi sir sa seckanim orasima i peršunom
PETAK
Doručak: Ovsena kaša sa suvim kajsijama i bademima
Užina: Mandarina ili pomorandža
Ručak: Pasulj sa povrćem, salata od kupusa i šargarepe
Užina:Jogurt
Večera: Salata od kuvanih jaja, spanaća, paradajza i maslinovog ulja, integralni hleb
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