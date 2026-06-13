ZDRAVLJE OČIJU ČUVA I PRAVILNA ISHRANA: Obavezno jedite namirnice bogate vitaminima A, C i E (JELOVNIK)

OČI su među najosetljivijim organima u ljudskom telu, a njihovom zdravlju, pored genetike i životnih navika, značajno doprinosi i pravilna ishrana. Brojna istraživanja pokazala su da određeni vitamini, minerali i antioksidansi mogu da pomognu očuvanju vida, uspore razvoj pojedinih degenerativnih promena na oku i doprinesu boljem funkcionisanju mrežnjače, sočiva i drugih očnih struktura.

13-Smile

Posebno važnu ulogu imaju vitamini A, C i E, zatim lutein i zeaksantin, omega-3 masne kiseline, cink i selen. Ove materije štite ćelije oka od oksidativnog stresa, koji se smatra jednim od važnih faktora starenja očnih tkiva i razvoja bolesti poput starosne degeneracije makule i katarakte.

Namirnice koje bi trebalo češće uključivati u ishranu za zdravlje očiju su spanać, blitva, kelj i brokoli, šargarepa, bundeva i batat, borovnice i drugo bobičasto voće, pomorandže, limun, mandarine i kivi. Od ribe losos, sardina i skuša, a zatim i jaja, orasi, bademi i lešnici, kao i laneno seme i maslinovo ulje.

Redovna konzumacija ovih namirnica, uz kontrolu telesne težine, dovoljno sna, zaštitu očiju od UV zračenja i redovne oftalmološke preglede, predstavlja važan deo strategije za očuvanje dobrog vida i smanjenje rizika od pojedinih degenerativnih promena na oku tokom starenja.

Pored izbora namirnica, važno je ograničiti unos industrijski prerađene hrane, prekomernih količina šećera i trans-masti, jer oni mogu doprineti upalnim procesima i oštećenju krvnih sudova, uključujući i one u oku.

Predlažemo petodnevni jelovnik za zdravlje očiju i dobar vid:

Foto: pixabay/Mondgesicht

PONEDELjAK

Doručak: Ovsena kaša sa orasima, borovnicama i kašičicom mlevenog lana, šolja jogurta

Užina: Kivi i nekoliko badema

Ručak: Grilovana skuša, kuvani krompir, salata od spanaća, rukole i paprike sa maslinovim uljem

Užina: Sveža šargarepa

Večera: Omlet sa spanaćem i mladim sirom, integralni hleb

Foto: freepik/azerbaijan_stockers

UTORAK

Doručak: Integralni tost sa mladim sirom, kuvano jaje, paradajz

Užina: Pomorandža

Ručak: Pileći file pečen na maslinovom ulju, brokoli na pari, integralni pirinač

Užina: Šaka lešnika

Večera: Salata od tunjevine, zelene salate, kukuruza i limunovog soka

Foto: freepik/valeria_aksakova

SREDA

Doručak: Jogurt, integralne pahuljice, sveže kajsije ili breskve

Užina: Jabuka

Ručak: Ćureće belo meso, blitva sa maslinovim uljem i belim lukom, kuvani krompir

Užina: Nekoliko oraha

Večera: Potaž od bundeve, integralni tost

Foto: freepik

ČETVRTAK

Doručak: Omlet sa paprikom i brokolijem, integralni hleb

Užina: Grejpfrut

Ručak: Losos pečen u rerni, mešana salata od kelja, spanaća i krastavca, kuvana kinoa

Užina: Borovnice

Večera: Mladi sir sa seckanim orasima i peršunom

Foto: Freepik.com/chandlervid85

PETAK

Doručak: Ovsena kaša sa suvim kajsijama i bademima

Užina: Mandarina ili pomorandža

Ručak: Pasulj sa povrćem, salata od kupusa i šargarepe

Užina:Jogurt

Večera: Salata od kuvanih jaja, spanaća, paradajza i maslinovog ulja, integralni hleb