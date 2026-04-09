LEK IZ PRIRODE: Kopriva, bokvica i kamilica da ublažite alergiju

UVELIKO smo u sezoni širenja polena drveća i trava na koje su mnogi alergični, pa se javljaju kijanje, svrab očiju, zapušen nos i umor. I za ove tegobe fitoterapija može da pomogne, tako što ne "gasi" alergiju kao lekovi, ali deluje na smanjenje upale, stabilizaciju sluzokože i jačanje otpornosti organizma.

Foto: Depostiphotos/alexraths

U borbi protiv alergijskog rinitisa najbolje su se pokazale kombinacije biljaka koje imaju antihistaminski, protivupalni i blago imunomodulatorni efekat.

Osnovu gotovo svake prolećne čajne mešavine čine kopriva i bokvica. Kopriva deluje kao prirodni antihistaminik i smanjuje intenzitet alergijske reakcije, dok bokvica štiti i obnavlja sluzokožu disajnih puteva, što je ključno kod suvog, nadražajnog kašlja i iritacije nosa i grla.

Preventivno FITOTERAPEUTI preporučuju da se čajna mešavina ne pije tek kada simptomi uzmu maha, već preventivno - početkom sezone polena, svakodnevno, u kontinuitetu od nekoliko nedelja. Na taj način se postiže stabilizacija imunog odgovora, što je i osnovni cilj fitoterapije.

Na tu osnovu se često dodaje kamilica, koja smiruje upalu i ima blag sedativni efekat, što je važno jer alergije često remete san i opšte stanje organizma. U mešavinama se koristi i zova (cvet), koja podstiče znojenje i pomaže organizmu da se "izbori" sa alergenima, kao i nana, koja olakšava disanje i daje osećaj svežine u disajnim putevima.

Jedna od tipičnih čajnih kombinacija za ovo doba godine može da se napravi od jednakih delova koprive, bokvice i kamilice, uz dodatak manje količine cveta zove i nane. Ova mešavina deluje istovremeno na uzrok i simptome - smanjuje reakciju na polen i ublažava već prisutne tegobe.

Kod izraženijih simptoma, posebno ako dominiraju zapušen nos i kijavica, dodaje se i podbel, koji deluje na disajne puteve i olakšava iskašljavanje, ali se koristi oprezno i u kraćim periodima.