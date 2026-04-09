LEK IZ PRIRODE: Kopriva, bokvica i kamilica da ublažite alergiju
UVELIKO smo u sezoni širenja polena drveća i trava na koje su mnogi alergični, pa se javljaju kijanje, svrab očiju, zapušen nos i umor. I za ove tegobe fitoterapija može da pomogne, tako što ne "gasi" alergiju kao lekovi, ali deluje na smanjenje upale, stabilizaciju sluzokože i jačanje otpornosti organizma.
U borbi protiv alergijskog rinitisa najbolje su se pokazale kombinacije biljaka koje imaju antihistaminski, protivupalni i blago imunomodulatorni efekat.
Osnovu gotovo svake prolećne čajne mešavine čine kopriva i bokvica. Kopriva deluje kao prirodni antihistaminik i smanjuje intenzitet alergijske reakcije, dok bokvica štiti i obnavlja sluzokožu disajnih puteva, što je ključno kod suvog, nadražajnog kašlja i iritacije nosa i grla.
Preventivno
FITOTERAPEUTI preporučuju da se čajna mešavina ne pije tek kada simptomi uzmu maha, već preventivno - početkom sezone polena, svakodnevno, u kontinuitetu od nekoliko nedelja. Na taj način se postiže stabilizacija imunog odgovora, što je i osnovni cilj fitoterapije.
Na tu osnovu se često dodaje kamilica, koja smiruje upalu i ima blag sedativni efekat, što je važno jer alergije često remete san i opšte stanje organizma. U mešavinama se koristi i zova (cvet), koja podstiče znojenje i pomaže organizmu da se "izbori" sa alergenima, kao i nana, koja olakšava disanje i daje osećaj svežine u disajnim putevima.
Jedna od tipičnih čajnih kombinacija za ovo doba godine može da se napravi od jednakih delova koprive, bokvice i kamilice, uz dodatak manje količine cveta zove i nane. Ova mešavina deluje istovremeno na uzrok i simptome - smanjuje reakciju na polen i ublažava već prisutne tegobe.
Kod izraženijih simptoma, posebno ako dominiraju zapušen nos i kijavica, dodaje se i podbel, koji deluje na disajne puteve i olakšava iskašljavanje, ali se koristi oprezno i u kraćim periodima.
PRAVI PRIRODNI LEK: Mladi listovi bokvice da se lakše diše
19. 03. 2026. u 07:00
PROLEĆNA RIZNICA ZDRAVLjA: Listovi maslačka prijaju jetri i žuči
29. 03. 2026. u 07:00
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
ŠOK: "Ameri NISU spašavali pilota - KRALI su obogaćeni uranijum! Katastrofa za Vašington"
BAGEJ je nazvao operaciju spasavanja katastrofom za Vašington, jer iranska vojska tvrdi da su njene snage uništile dva helikoptera Crni jastreb i dva vojno-transportna aviona C-130.
06. 04. 2026. u 19:11
