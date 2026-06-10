SPASAVAJTE ZUBE Upozorenje stručnjaka: Ne čekajte da se kost istanji, a "džepovi" prodube

KRVARENjE desni, klimavi zubi i gubitak kosti dugo mogu da prolaze "ispod radara", ali kada parodontopatija uđe u uznapredovalu fazu, terapija postaje složena, višemesečna i često uključuje i hirurgiju. Ipak, uprkos ozbiljnosti bolesti, savremena stomatologija omogućava da se veliki broj zuba sačuva - ali samo uz strogu disciplinu pacijenta i pravovremenu reakciju.

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U intervjuu za "Novosti", profesor dr Zoran Aleksić, sa Klinike za parodontologiju i oralnu medicinu Stomatološkog fakulteta u Beogradu, kaže da se parodontopatija ne može u potpunosti izlečiti, ali da se može uspešno držati pod kontrolom, da se stabilizuje, naglašavajući da je upravo saradnja pacijenta presudna za dugoročni uspeh terapije:

- Pacijenti najčešće imaju veoma lošu oralnu higijenu i ne javljaju se redovno na kontrole, zato je veoma važno od prvog pregleda ih motivisati i s vremena na vreme podsećati na važnost ovih činilaca. Ono u čemu lekari često greše jeste preskakanje faza u lečenju parodontitisa i možda bismo mogli reći da je u ovo doba, kada svi "brzo živimo", dosta zastupljeno pravljenje ne uvek opravdanih kompromisa sa pacijentima u cilju što bržeg dolaska do krajnjeg rezultata.

Dopuna klasičnim procedurama KOLIKO savremene metode poput lasera ili PRF/PRP terapije zaista poboljšavaju ishod lečenja? - Savremena terapija parodontopatije danas sve više uključuje i napredne tehnologije koje dopunjuju klasične hirurške procedure i poboljšavaju zarastanje tkiva. Među njima se posebno izdvajaju laserska terapija i takozvane PRF/PRP metode, koje se primenjuju kao deo standardnih protokola u modernoj stomatologiji. PRP (plazma bogata trombocitima) i PRF (fibrin bogat trombocitima) dobijaju se iz krvi samog pacijenta, koja se potom posebnom obradom koncentriše kako bi se izdvojili faktori rasta - supstance koje ubrzavaju regeneraciju tkiva.

Kako klinički procenjujete da je parodontopatija ušla u poodmaklu fazu i da zahteva agresivniji terapijski pristup?

- Uznapredovala faza parodontitisa prepoznaje se na osnovu kombinacije kliničkih i radiografskih nalaza, kao što su duboki parodontalni džepovi, dublji od šest milimetara, značajan gubitak nivoa pripojnog epitela, kao i vertikalni i/ili horizontalni gubitak kosti vidljiv na radiogramima. Pored toga se često registruje krvarenje gingive ili prisustvo gnoja prilikom sondiranja, a neretko i povećano labavljenje zuba, usled čega može doći i do njihove promene položaja u nizu.

Koji je prvi terapijski korak kod pacijenta sa dubokim parodontalnim džepovima i izraženim gubitkom kosti?

- Osnova terapije je nehirurška parodontalna terapija, takozvana kauzalna faza terapije parodontitisa. Ona podrazumeva uklanjanje svih čvrstih i mekih naslaga, kako sa vidljive površine zuba tako i iz parodontalnih džepova, uz obaveznu edukaciju pacijenta o pravilnom načinu održavanja oralne higijene. Bez ove faze uspeh dalje terapije je veoma upitan.

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Kada nehirurška terapija više nema efekta i prelazite na hirurško lečenje?

- Ako nakon šest do osam nedelja od nehirurške terapije i dalje postoje džepovi dublji od šest milimetara uz prisustvo znakova zapaljenja bez obzira na uspostavljenu dobru oralnu higijenu, postavlja se indikacija za hirurški pristup.

Koje hirurške metode najčešće koristite kod uznapredovalih slučajeva i šta je njihov cilj u praksi?

- Najčešće se pristupa režanj operaciji uz upotrebu resektivnih i/ili regenerativnih terapijskih metoda, naravno individualno u odnosu na svaki slučaj. Cilj ove terapije jeste eliminacija parodontalnih džepova, bolja dostupnost za samočišćenje i gde je moguće, regeneracija izgubljenih tkiva.

U kojim situacijama primenjujete regenerativne procedure poput vođene regeneracije tkiva ili koštanih graftova?

- U slučajevima gde je došlo do vertikalnog gubitka koštanog tkiva oko zuba gde postoji potencijal za regeneraciju kosti i pripoja. Ove metode su relativno predvidive, ali zavise od više faktora - morfologije defekta, oralne higijene i naravno sistemskih faktora. Nisu univerzalno rešenje za sve slučajeve, s toga je idividualni pristup veoma važan i obezbeđuje veći uspeh same terapije.

Prateće hronične bolesti KAKO lečite pacijente koji imaju parodontozu i istovremeno sistemske bolesti poput dijabetesa? - Lečenje pacijenata koji istovremeno imaju parodontozu i sistemske bolesti poput dijabetesa zahteva pažljivo planiran, interdisciplinarni pristup i tesnu saradnju stomatologa sa lekarima drugih specijalnosti, pre svega endokrinologom. Ključni preduslov za uspeh terapije je dobra kontrola osnovne bolesti, jer loše regulisan dijabetes pogoršava stanje.

Da li postoji "granica pokretljivosti" zuba nakon koje nema smisla pokušavati lečenje?

- Kada je pokretljivost zuba, odnosno labavljenje u pitanju, postoji kategorizacija koje se pridržavamo prilikom same procene. Značajno labavljenje zuba često je loš prognostički znak, ali nije uvek apsolutna indikacija za njegovo vađenje. Odluka je individualna i zavisiće od različitih faktora koji doprinose samom nastanku labavljenja. U određenim slučajevima eliminacijom faktora koji je doprineo labavljenju, postoji šansa da se zub ipak sačuva.

Kako izgleda terapija kod pacijenata koji već imaju klimave zube i povlačenje desni?

- Oni najpre prolaze detaljan pregled i procenu stepena i stadijuma parodontitisa, nakon čega se sprovodi kauzalna faza terapije parodontitisa, a zatim planiranje eventualnih vađenja zuba i hirurške terapije spram indikacija. Veoma često se uključuju i druge grane stomatologije poput stomatološke protetike, ortodoncije u cilju postizanja što optimalnije rehabilitacije obe vilice, pogotovo u slučaju gubitka jednog ili više zuba ili kada sam položaj zuba i njihov međusobni odnos dodatno narušavaju harmoniju i doprinose bržem napredovanju parodontitisa.

Koliko pušenje utiče na uspeh terapije i da li menja izbor metode lečenja?

- Pušenje značajno smanjuje uspeh terapije, naročito regenerativnih procedura, i menja prognozu.