ZDRAVLJE U TANJIRU: Ovas obara "loš" holesterol
NAUČNICI sa Univerziteta u Bonu u Nemačkoj objavili su rezultate istraživanja koji pokazuju da konzumacija ovsenih pahuljica može brzo i značajno da poboljša profil masnoća u krvi.
Studija, objavljena u časopisu Nature Communications, pokazuje da čak dva dana intenzivne ishrane zasnovane na ovsu (zobi) mogu smanjiti nivo LDL-a, odnosno "lošeg" holesterola, za približno 10 odsto.
U eksperimentu su učestvovale osobe sa metaboličkim sindromom, grupom faktora rizika koja uključuje povišen krvni pritisak i šećer u krvi, kao i povećanu telesnu masu. Tokom 48 sati učesnici su jeli približno 300 grama ovsenih pahuljica dnevno, pripremljenih jednostavno sa vodom i uz minimalne dodatke voća ili povrća, dok su izbacili druge namirnice.
Iako je smanjenje kalorijskog unosa uticalo na zdravlje obe grupe, samo su oni na "ovsenoj dijeti" zabeležili značajan pad LDL-a i ukupnog holesterola.
Ipak, umereno
NUTRICIONISTI upozoravaju da, iako ovakvo brzo poboljšanje zvuči obećavajuće, za dugoročno upravljanje holesterolom ključni su uravnotežena ishrana, redovna fizička aktivnost i celokupan zdrav način života. Ovas se zato preporučuje kao redovan deo zdrave ishrane, ali ne i kao jedino, brzo rešenje za povišen holesterol.
Mada se rezultat posebno odnosi na kratkotrajnu, intenzivnu upotrebu ovsa, efekti su ostali vidljivi i šest nedelja nakon završetka dijete. Istraživači smatraju da ključ leži u načinu na koji ovas deluje u interakciji sa mikrobiomom creva: bakterije razlažu biljne spojeve iz ovsa u fenolne metabolite koji mogu povoljno da utiču na metabolizam masnoća.
Glavni razlog zbog kojeg ovas pomaže u snižavanju holesterola jeste visok sadržaj beta-glukana, rastvorljivog vlakna koje usporava varenje, vezuje holesterol tokom prolaska kroz digestivni trakt i pomaže njegovo izbacivanje iz organizma. Ovo vlakno je ranije povezivano sa povoljnim uticajem na LDL u brojnim kliničkim istraživanjima.
Preporučujemo
MUČI VAS KAŠALj? Uz ove lekovite čajeve lakše ćete da dišete
20. 02. 2026. u 07:00
EVO KAKO DA UKLONITE "GRBU" NA LEĐIMA: Laganim vežbama korigujte pogurenost
11. 02. 2026. u 14:05
SKANDAL! RAMA OBJAVIO SNIMAK RAZGOVORA SA TAČIJEM: "Srećna nezavisnost komadante, brate moj, grlim te mnogo i volim" (VIDEO)
PREMIJER Albanije Edi Rama objavio je snimak telefonskog razgovora sa bivšim vođom zločinačke OVK Hašimom Tačijem, koji se trenutno nalazi u pritvoru Specijalnog suda u Hagu, gde je optužen za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti.
17. 02. 2026. u 20:01
VAŠINGTONU STIGLO UPOZORENjE: Ne pokušavajte da narušite naše odnose sa Moskvom
BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko izjavio je danas da je na početku pregovora između Belorusije i SAD upozorio Vašington da ne pokušava da naruši odnose između Minska i Moskve.
16. 02. 2026. u 15:09
"MAMA, JA IMAM RAK": Slavica Đukić Dejanović o borbi za život sina jedinca - sam sebi dao dijagnozu
"DUŠAN JE sam sebi dao dijagnozu"
16. 02. 2026. u 19:12 >> 19:12
Komentari (0)