ZDRAVLJE U TANJIRU: Ovas obara "loš" holesterol

NAUČNICI sa Univerziteta u Bonu u Nemačkoj objavili su rezultate istraživanja koji pokazuju da konzumacija ovsenih pahuljica može brzo i značajno da poboljša profil masnoća u krvi.

Foto: Depositphotos

Studija, objavljena u časopisu Nature Communications, pokazuje da čak dva dana intenzivne ishrane zasnovane na ovsu (zobi) mogu smanjiti nivo LDL-a, odnosno "lošeg" holesterola, za približno 10 odsto.

U eksperimentu su učestvovale osobe sa metaboličkim sindromom, grupom faktora rizika koja uključuje povišen krvni pritisak i šećer u krvi, kao i povećanu telesnu masu. Tokom 48 sati učesnici su jeli približno 300 grama ovsenih pahuljica dnevno, pripremljenih jednostavno sa vodom i uz minimalne dodatke voća ili povrća, dok su izbacili druge namirnice.

Iako je smanjenje kalorijskog unosa uticalo na zdravlje obe grupe, samo su oni na "ovsenoj dijeti" zabeležili značajan pad LDL-a i ukupnog holesterola.

Ipak, umereno NUTRICIONISTI upozoravaju da, iako ovakvo brzo poboljšanje zvuči obećavajuće, za dugoročno upravljanje holesterolom ključni su uravnotežena ishrana, redovna fizička aktivnost i celokupan zdrav način života. Ovas se zato preporučuje kao redovan deo zdrave ishrane, ali ne i kao jedino, brzo rešenje za povišen holesterol.

Mada se rezultat posebno odnosi na kratkotrajnu, intenzivnu upotrebu ovsa, efekti su ostali vidljivi i šest nedelja nakon završetka dijete. Istraživači smatraju da ključ leži u načinu na koji ovas deluje u interakciji sa mikrobiomom creva: bakterije razlažu biljne spojeve iz ovsa u fenolne metabolite koji mogu povoljno da utiču na metabolizam masnoća.

Glavni razlog zbog kojeg ovas pomaže u snižavanju holesterola jeste visok sadržaj beta-glukana, rastvorljivog vlakna koje usporava varenje, vezuje holesterol tokom prolaska kroz digestivni trakt i pomaže njegovo izbacivanje iz organizma. Ovo vlakno je ranije povezivano sa povoljnim uticajem na LDL u brojnim kliničkim istraživanjima.