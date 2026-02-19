KAMERA UOČAVA SVAKU PROMENU: Ove bolesti mogu da se otkriju zahvaljujući endoskopskim pregledima

ENDOSKOPSKI pregledi obuhvataju veliki broj dijagnostičkih, ali i terapijskih procedura kojima se pomoću tanke, fleksibilne cevi sa kamerom i izvorom svetla direktno posmatra unutrašnjost tela.

Njihov najveći značaj leži u tome što lekar ne zaključuje samo na osnovu simptoma ili snimaka, već vidi promenu neposredno, u realnom vremenu. To omogućava mnogo precizniju dijagnozu nego što je moguće samo laboratorijskim analizama ili klasičnim radiološkim metodama.

Posebna vrednost endoskopije je u ranom otkrivanju bolesti. Mnoge ozbiljne bolesti, poput karcinoma digestivnog trakta, u početku ne daju jasne simptome. Endoskopski pregled može da otkrije vrlo male promene na sluzokoži - ranice, polipe, upalne promene ili početne tumore - u fazi kada su potpuno izlečivi. Upravo zbog toga endoskopija ima ključnu ulogu u preventivnim pregledima, naročito kod osoba sa povećanim rizikom. Drugi izuzetno važan aspekt je to što endoskopija često nije samo dijagnostička, već i terapijska metoda.

Savremene metode Kapsulna endoskopija podrazumeva gutanje male kapsule sa kamerom, koja snima digestivni trakt, naročito tanko crevo. Endoskopski ultrazvuk kombinuje endoskopiju i ultrazvuk i daje veoma precizne informacije o organima i okolnim strukturama.

Tokom istog pregleda lekar može da uzme uzorak tkiva za biopsiju, ukloni polip, zaustavi krvarenje, proširi suženje, izvadi strano telo ili kamen, pa čak i postavi stent. Time se izbegava operacija ili se ona značajno odlaže i pojednostavljuje. U poređenju sa klasičnim hirurškim zahvatima, endoskopske procedure su minimalno invazivne. To znači manje bola, kraći oporavak, manji rizik od komplikacija i kraći boravak u bolnici.

Evo koje sve endoskopske procedure se primenjuju:

Digestivni sistem

Gastroskopija se koristi za pregled jednjaka, želuca i dvanaestopalačnog creva i najčešće se radi kod gorušice, bolova u stomaku, anemije ili sumnje na čir. Kolonoskopija omogućava pregled debelog creva i ključna je u otkrivanju polipa, zapaljenskih bolesti i raka debelog creva. Rektoskopija i sigmoidoskopija su kraći pregledi završnog dela debelog creva. Enteroskopija služi za pregled tankog creva, koje je inače teško dostupno standardnim metodama. ERCP je specifična endoskopska metoda kojom se ispituju žučni putevi i pankreas.

Disajni putevi

Bronhoskopija se radi za pregled dušnika i bronhija. Koristi se kod dugotrajnog kašlja, iskašljavanja krvi, sumnje na infekciju ili tumor pluća, a može imati i terapijsku ulogu.

Urogenitalni trakt Cistoskopija omogućava pregled mokraćne bešike i mokraćne cevi. Ureteroskopija se koristi za pregled mokraćovoda, često kod bubrežnih kamenaca. Histeroskopija je endoskopski pregled unutrašnjosti materice i važna je u ginekologiji, kod krvarenja i infertiliteta.

Uho, grlo, nos

Rinoskopija i nazofaringoskopija služe za pregled nosa, sinusa i ždrela. Laringoskopija omogućava pregled grkljana i glasnih žica, naročito kod promuklosti i problema sa glasom. Otoskopija je jednostavan endoskopski pregled uha.

Zglobovi i mišići

Artroskopija se koristi za pregled unutrašnjosti zglobova, najčešće kolena i ramena. Ima i veliku terapijsku vrednost, jer se tokom pregleda mogu rešavati oštećenja.

Trbušna i grudna duplja

Laparoskopija je minimalno invazivna metoda kojom se pregleda trbušna duplja i često se koristi u hirurgiji i ginekologiji. Torakoskopija omogućava pregled grudne duplje i pluća.