SJAJNA VEST ZA PENZIONERE! Predsednik Vučić najavio značajno povećanje penzija

20. 02. 2026. u 16:51

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić najavio je značajno povećanje penzija.

СЈАЈНА ВЕСТ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ! Председник Вучић најавио значајно повећање пензија

 - Nadam se da će penzioneri moći konačno da kažu da su zadovoljni. Znam koliko smo kaskali, to je zato što su nam ostavili uništenu državu. Trebalo je prvo da podignemo državu, pa da onda uradimo ono što je važno za penzionere - objasnio je on.

