SJAJNA VEST ZA PENZIONERE! Predsednik Vučić najavio značajno povećanje penzija

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da blokaderi napadaju sve temelje srpskog društva i srpske državnosti i sve ono što je, kako je istakla, kroz vekove održalo srpski narod i dodala da su se postavili iznad svake institucije u zemlji, pa i Srpske pravoslavne crkve (SPC) i dali sebi za pravo da odlučuju ko je u SPC prihvatljiv, a koga treba linčovati. '