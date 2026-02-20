SJAJNA VEST ZA PENZIONERE! Predsednik Vučić najavio značajno povećanje penzija
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić najavio je značajno povećanje penzija.
- Nadam se da će penzioneri moći konačno da kažu da su zadovoljni. Znam koliko smo kaskali, to je zato što su nam ostavili uništenu državu. Trebalo je prvo da podignemo državu, pa da onda uradimo ono što je važno za penzionere - objasnio je on.
Preporučujemo
KOMBINACIJA MAŠTE I STVARNOSTI: Laza Kostić hteo Nikolu Teslu da oženi Lenkom Dunđerski
20. 02. 2026. u 18:00
STUŽE NAM PROLEĆNO VREME: Evo kada možemo očekivati 20 stepeni
20. 02. 2026. u 17:20
OVO JE "SRPSKA KUĆA": Otkriveno kako će izgledati paviljon na EKSPO 2027 (FOTO)
20. 02. 2026. u 17:06
SKANDAL! RAMA OBJAVIO SNIMAK RAZGOVORA SA TAČIJEM: "Srećna nezavisnost komadante, brate moj, grlim te mnogo i volim" (VIDEO)
PREMIJER Albanije Edi Rama objavio je snimak telefonskog razgovora sa bivšim vođom zločinačke OVK Hašimom Tačijem, koji se trenutno nalazi u pritvoru Specijalnog suda u Hagu, gde je optužen za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti.
17. 02. 2026. u 20:01
VAŠINGTONU STIGLO UPOZORENjE: Ne pokušavajte da narušite naše odnose sa Moskvom
BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko izjavio je danas da je na početku pregovora između Belorusije i SAD upozorio Vašington da ne pokušava da naruši odnose između Minska i Moskve.
16. 02. 2026. u 15:09
"MAMA, JA IMAM RAK": Slavica Đukić Dejanović o borbi za život sina jedinca - sam sebi dao dijagnozu
"DUŠAN JE sam sebi dao dijagnozu"
16. 02. 2026. u 19:12 >> 19:12
Komentari (0)