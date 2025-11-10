ZAŠTO SE TELO TRZA KADA SPAVAMO? Evo koliko je opasno - jedan uzrok je presudan

MNOGI ljudi doživljavaju nagli trzaj tela dok spavaju, što može biti neprijatno, ali je potpuno bezopasno.

Ovaj fenomen, poznat kao hipnički trzaj, zahvata oko 70% populacije. To je iznenadni trzaj dela tela, a ponekad i celog tela, koji se može osećati kao udar elektriciteta ili kao padanje. Hipnički trzaj obično se javlja pri prelazu iz budnog stanja u san, a može se desiti i u različitim fazama sna, ponekad čak i bez da nas probudi.

Iako tačan uzrok nije potpuno jasan, mnogi stručnjaci smatraju da je hipnički trzaj evolucijski ostatak, povezan sa vremenima kada su ljudi spavali na drveću i trzaj bi ih sprečio da padnu tokom sna. Iako nije zabrinjavajuće, postoji nekoliko faktora koji mogu doprineti ovoj pojavi:

Nedostatak sna

Loš kvalitet sna može sprečiti ulazak u dublje faze sna, zbog čega se osećamo pospano, iako smo proveli dovoljno vremena u krevetu. Preporučuje se opuštanje pred spavanje i izbegavanje ekrana.

Kofein

Stimulansi poput kofeina mogu izazvati hipničke trzaje, a ako smo neispavani, skloniji smo konzumiranju kofeina kako bismo ostali budni.

Apneja u snu

Osobe koje pate od apneje, stanja u kojem dolazi do privremenih prestanka disanja tokom sna, imaju veće šanse da dožive hipničke trzaje.

Stres

Emocionalni i mentalni stres može takođe dovesti do ove pojave.

Iako ovo stanje može biti neprijatno, obično nije opasno i ne zahteva posebnu pažnju.

