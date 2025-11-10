ZAŠTO SE TELO TRZA KADA SPAVAMO? Evo koliko je opasno - jedan uzrok je presudan
MNOGI ljudi doživljavaju nagli trzaj tela dok spavaju, što može biti neprijatno, ali je potpuno bezopasno.
Ovaj fenomen, poznat kao hipnički trzaj, zahvata oko 70% populacije. To je iznenadni trzaj dela tela, a ponekad i celog tela, koji se može osećati kao udar elektriciteta ili kao padanje. Hipnički trzaj obično se javlja pri prelazu iz budnog stanja u san, a može se desiti i u različitim fazama sna, ponekad čak i bez da nas probudi.
Iako tačan uzrok nije potpuno jasan, mnogi stručnjaci smatraju da je hipnički trzaj evolucijski ostatak, povezan sa vremenima kada su ljudi spavali na drveću i trzaj bi ih sprečio da padnu tokom sna. Iako nije zabrinjavajuće, postoji nekoliko faktora koji mogu doprineti ovoj pojavi:
Nedostatak sna
Loš kvalitet sna može sprečiti ulazak u dublje faze sna, zbog čega se osećamo pospano, iako smo proveli dovoljno vremena u krevetu. Preporučuje se opuštanje pred spavanje i izbegavanje ekrana.
Kofein
Stimulansi poput kofeina mogu izazvati hipničke trzaje, a ako smo neispavani, skloniji smo konzumiranju kofeina kako bismo ostali budni.
Apneja u snu
Osobe koje pate od apneje, stanja u kojem dolazi do privremenih prestanka disanja tokom sna, imaju veće šanse da dožive hipničke trzaje.
Stres
Emocionalni i mentalni stres može takođe dovesti do ove pojave.
Iako ovo stanje može biti neprijatno, obično nije opasno i ne zahteva posebnu pažnju.
(Informer)
Preporučujemo
LEKAR UPOZORAVA: Kako jesenji simptomi mogu izazvati gastritis i rak creva
08. 11. 2025. u 15:00
UŽIČKI LEKARI OBORILI EVROPSKI REKORD: Uklonili tumor težak oko pola kilograma
07. 11. 2025. u 15:30
UKUSNO I KORISNO: Kakao može pomoći da lakše podnesemo fizički napor
02. 11. 2025. u 22:37
MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA: Iznenađeni smo komentarima Zaharove na račun Srbije i predsednika Vučića
DRŽAVNA sekretarka u Ministarstvu spoljnih poslova (MSP) Republike Srbije Nevena Jovanović oglasila se na društvenoj mreži "X" povodom komentara portparola Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marije Zaharove na račun Srbije i predsednika Republike Aleksandra Vučića, istakavši da oni kao MSP izražavaju iznenađenje povodom istih.
07. 11. 2025. u 14:04
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)