DR ALEKSANDAR ISAKOVIĆ UŠAO U TAJNE BITKE PROTIV GOJAZNOSTI: Da se kilogrami ne vraćaju

Dr Aleksandar Isaković, ugledni lekar iz Loznice, koji je zaljubljenik u prirodu, zdrav život, vožnju biciklom kojim je stizao nekoliko puta, pored ostalog, i do Hilandara ukazuje da je gojaznost „ prekomerno nakupljanje telesne masti i povećanje telesne težine koje narušava zdravlje, deluje kao multisistemski poremećaj koji utiče i na fizičko i na mentalno zdravlje.

Foto V Mitrić

- Nacionalni institut za srce, pluća i krvističe uzroke gojaznosti (loša ishrana, fizička neaktivnost, životna sredina, genetika) i njenu jaku vezu sa dijabetesom i kardiovaskularnim bolestima -priča dr Isaković. - Harvardski izvor o ishrani napominje da kod azijskih populacija komplikacije povezane sa gojaznošću počinju sa nižim BMI u poređenju sa zapadnim populacijama, što ukazuje na genetske i metaboličke razlike.

Dr Isaković tako naglašava da poremećaji fizičkog zdravlja kod gojaznosti mogu biti metabolički, što znači, kako objašnjava, „povećan rizik od dijabetesa tipa 2, zbog insulinske rezistencije“.Navodi i masnu, jetru hipertenziju, aterosklerozu, koronarnu bolest, moždani udar , zatim respiratorne tegobe kao što su apneja u snu, smanjen kapacitet pluća, otežano disanje, ali i bol u zglobovima (kolena, kukovi, leđa), osteoartritis.Tu su i disbalans (leptin, insulin, polni hormoni), koji utiču na plodnost i metabolizam, veći rizik od određenih vrsta raka (debelog creva, dojke, endometrijuma). Gojaznost nije dobra ni za mentalno zdravlje, pa dr Isaković navodi moguće pojave kao što su depresija, anksioznost, nisko samopoštovanje. Prati je, jednostavno rečeno, po njegovim rečima, prejedanje, emocionalno jedenje, socijalna stigma koja dovodi do izolacije ili stresa kao i osnovni pafiziološki mehanizmi - hronična upala niskog stepena, izmenjen metabolizam i regulacija hormona,povećano opterećenje srca, pluća i zglobova.

- Najbolji načini za regulaciju težine kod gojaznosti i njeno održavanje je uspešan dugoročni gubitak težine koji se ne može se postići brzo -naglašava dr Isaković. - Potrebno je vreme i doslednost u pridržavanju zdrave ishrane, redovnog indivitalizovanog vežbanja(, dobrom snu i upravljanju stresom.

Dr Isaković kaže da je rešenje „ sporo i postepeno mršavljenje Ciljati 0,5-1 kilogram nedeljno. Brži gubitak često dovodi do vraćanja izgubljene težine.

- Fokus je na uravnoteženim obrocima sa kontrolisanim porcijama -kaže naš sagovronik. - Blagotvorno je uzimanje više povrća, voća, integralnih žitarica i nemasnih proteina. Smanjenju unosa zaslađenih pića, rafinisanih ugljenih hidrata i prekomerne prerađene hrane.Nužna je fizička aktivnost u trajanju više od 150 minuta ,čak do 300 minuta nedeljno umerenog kardio treninga (hodanje, vožnja bicikla, plivanje). Uz trening snage 2-3 putanedeljno kako bi se zaštitili mišići od gubitka mase i održao metabolizam. Bitno je 7-8 sati sna kao i upraljanje stresom (joga, pažnja, opuštanje).Značajno je da se izgradi sistema podrške prijatelja, porodice, radne sredine, a doslednost je ključ uspeha.Dobro je da se vodi dnevnik ishrane, broja koraka. Preporučujje se sprovođenje primenjive, a ne stroge navike i dijete, uvođenjem zdrave navike.

Gojaznost i vežbanje su usko povezani, smatra dr Isaković, naglašavajući da „redovna fizička aktivnost igra glavnu ulogu i u kontroli težine i u smanjenju zdravstvenih

rizika povezanih sa gojaznošću“. Jer, „ vežbanjem se kod gojaznosti postiže gubitak težine. Vežbanje povećava potrošnju kalorija, pomažući u stvaranju energetskog deficita potrebnog za gubitak težine. Sprečava ponovno gojenje. Redovna aktivnost poboljšava metabolizam i podržava dugoročno održavanje težine.( Vežbanje poboljšava opštu kondiciju, čineći zdravo kretanje lakšim za dugoročno održavanje. Poboljšava zdravstvene rizike. Smanjuje krvni pritisak, šećer u krvi, insulinsku rezistenciju i holesterol. Štiti mentalno zdravlje - poboljšava raspoloženje, smanjuje stres i poboljšava kvalitet sna.Izgrađuje mišiće i metabolizam. Povećanje mišićne mase, povećavava metabolizam u mirovanju. I doba dana vežbanja može uticati na ishode vežbanja. Dr Isaković navodi i najbolje vrste vežbi za gojaznost, „koje je potrebno da se kombinuju“.

- Hodanje, vožnja bicikla, plivanje – poboljšava sagorevanje kalorija -kaže dr Isaković. -Tu je trening snage sa otporom -rening otpora (vežbe snage) čuva mišićnu masu tokom gubitka težine i stvara novu, koja sagorevaju više kalorija čak i umirovanju. Tegovi, trake, telesna težina – čuva mišićnu masu. Trening fleksibilnosti i pokretljivost -stezanje, joga – poboljšava pokretljivost i smanjuje rizik od povreda. Opšta fizička aktivnost je korisna od odlaska u preodavnicu, penjanje uz stepenice, da rad u bašti...

Ilustrujući propisivanje vežbi ,koristeći FITT princip za upravljanje gojaznošću dr Isković navodi mušakraca starijeg od 50 godina, visine 188 centumetara, težine 97 kilograma, kod koga je cilj kontrola težine.

- Početi jednostavno - sedenja manje i kretanja više! Hodati po gradu i uz stepenice uz svakodnevne aktivnosti. Ne sedete duže od dva sata. Napraviti plan šta ko voli aktivnost kod kuće, u komšiluku ili u teretani. Koje doba dana odgovara? Da li bi bio bolji trenig satrenerom? Šta ko voli? Aktivnosti obavezno uveležiti u svoj kalendar! Postaviti ciljeve u skladu sa svojim stanjem zdravlja O bolovima u mišićima, problemima sa zglobovima ili zdravstvenim problemima, razgovarati sa svojim lekarom. Da li treba i fizikalna terapija? Da li lekovi koje koristimo utiču na reakciju tela na vežbanje? Biti aktivan sa prijateljima Tomože pomoći da se istraje. Dobro je pronaći druga sa kojim se obavlja vežaba kojoj zajedno uživate (hodanje, bicikl…) Koristan je rad u klubu ili onlajn rekreativnoj grupi. Ako stezabrinuti ili se lako umarate, počnite sa samo nekoliko minuta aktivnosti. Potražiti pomoć savetnika za ihranu. Aktivnosti birati prema stanju organizma. Ako ste ograničeni bolom u kolenu ili leđima, može se izabrati, primera radi,vožnja bicikla. Postaviti manje ciljeve.Dr Isaković poručuje i na okolnost koliko cesto se obavlja vezbanje kao i na to koliko su teske vezbe,trajanje jednog treninga vezbi. Važan je, kaže, i ukupni princip vezbanja koji je u nauku sedamdesetih godina proslog veka uveo Americki koledz za sport i medicinu ( ACSM).

Ova institucija ima svoj sektor koji se zove “Vezbanje je lek” na čijoj su internet stranici ponuđene šeme vezbanja za razlicite bolesti, “a sve je to u skladu sa najnovijim saznanjima, prema kojima mišići nisu samo deo lokomotornog aparata ( sistema za kretanje, zajedno sa kostima, tetivama i ligamentima), nego su oni i pomocna pumpa kardiovaskularnog sistema i endokrini organ, koji tokom svoje aktivnosti lucenjem hormona “Miokina”, deluju pozitivno na skoro sve organske sisteme ljudskog organizma”

- FITT sistem je i danas osnovni princip za propisivanje načina vežbanja za različita fizioloska stanja i potrebe i koristi se na svim svetskim meridijanima, a danas se primenjuje u svim izvirnom obliku uz modifikaciju kao: FITT-VP( Volume - ukupni rad, utroseno vreme puta tezina treninga -zaključuje dr Isaković.