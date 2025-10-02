Nakon 50. godine praćenje prostate jednom godišnje je obavezno
PROSTATA je žlezda muškog reproduktivnog sistema koja se uvećava sa godinama.
Primećuju se dva skoka rasta – jedan u pubertetu, i drugi, nakon 30. godine. Tegobe uvećane prostate se manifestuju tek nakon 50. godine. Zanemarivanje tih tegoba rizikuje stanja kao što su: nelagodnost prilikom mokrenja, infekcije urinarnog trakta, kamenje u bešici ili plasiranje katetera zbog nemogućnosti mokrenja.
Koji su simptomi uvećane prostate?
- česta ustajanja noću radi mokrenja
- učestalo mokrenje tokom dana
- neodložno mokrenje i inkontinencija
- peckanje tokom mokrenja
- odložen početak mokrenja, isprekidan mlaz urina
- slab i tanak mlaz
- osećaj nepotpuno ispražnjene bešike
Ukoliko imate jedan ili više od navedenih simptoma, zakažite termin za konsultaciju sa urologom, koji će oceniti vaše stanje i po potrebi prepisati terapiju. Uvećana prostata ne znači nužno potrebu za lečenjem, već iziskuje samo godišnje praćenje. Kod stanja koja zahtevaju lečenje, specijalista će odrediti metodu lečenja – medikamente ili operaciju.
Laserska operacija prostate – brza, minimalno invazivna i maksimalno efikasna metoda.
Glavne prednosti su: kratkotrajna hospitalizacija, brz oporavak, široka primena bez obzira na veličinu prostate ili dodatne ograničavajuće rizike (poput uzimanja lekova za razređivanje krvi, pejsmejkera, vaskularnih oboljenja). Tim specijalista Laser Meda ima respektabilnu praksu i radi sa najnovijim modelom Tulijum lasera - vodeće snage od 200 vati i preciznosti od samo 0,2 mm prodiranja u tkivo. Žlezda se isparava do same kapsule, što vraća mokrenje kao što je bilo u mladosti – snažan i bistar mlaz i potpuno ispražnjena bešika.
U LASER MEDu Beograd PO CENI KONSULTACIJE radi se KOMPLETAN PREGLED PROSTATE, koji obuhvata: konsultaciju sa urologom, merenje obima prostate, merenje rezidualnog urina, tumorski marker PSA.
LASER MED - 4 filijale u Srbiji i Bugarskoj, prvoklasna tehnika i 13-godišnje iskustvo u laserskoj hirurgiji prostate.
tel. 011 7 357 357
mob. 069 5 357 357
NOVO
u Srbiji ► Fusion/ fuzijska biopsija prostate sa virtualnim navigatorom
Automatizovana je tehnologija najviše klase u svojoj oblasti i objedinjuje mogućnosti 2 metode koje se rade pojedinačno: magnetne rezonance i ultrazvučnog skeniranja. Slike se spajaju (fuzija) posredstvom ultra-inteligentnih algoritama i pruža konačnu dijagnozu. U poređenju sa standardnom ultrazvučnom procedurom biopsije, kod fuzijske biopsije stepen osetljivosti otkrivanja karcinoma u početnom stadijumu je veći, jer sumnjive zone virtuelno uokvirene (konstruisane, omogućavajući tako da se uzme manji, ali ciljani, broj uzoraka tkiva prostate. Fuzijska biopsija se odlikuje brzim i pouzdanim rezultatom, koji obezbeđuje donošenje kliničke odluke na osnovu maksimuma informacija.
u Bugarskoj ►Robot-asistirana hirurgija kod karcinoma prostate, bubrega, uretera
