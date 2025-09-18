OPASNI VIRUSI HARAJU SRBIJOM: LJudi muku muče zbog ovih simptoma
ZBOG raznih tipova adenovirusa, stomačnih tegoba, rinovirusa pa čak i korone domovi zdravlja su ovih dana puni
U Srbiji trenutno haraju adenovirusi, stomačni virus pa čak i kovid zbog čega ovih dana lekari imaju pune ruke posla i upozoravaju na sličnost i razlike među simptomima.
Prim. dr Biserka Obradović, spec. opšte medicine kaže da su trenutno domovi zdravlja puni zbog pomenutih virusa koji se šire među decom i odraslima.
- Pored sezonskih adenovirusa koji napadaju respiratorne organe trenutno imamo i stomačni virus koji napada digestivni trakt, a aktivan je i kovid, ali sa znatno blažim simptomima. Kod adenovirsa javlja se povišena temperatura do 38, kijavica, bol u grlu i znamo da se virusi ne leče antibioticima, već simptomatski sa što više tečnosti, čajeva, supica - navodi dr Obradović i dodaje:
Simptomi adenovirusa
- povišena temperatura do 38
- kijavica
- bol u grlu
- malaksalost
- Imala sam i sama dosta slučajeva kovida, ljudi izbegavaju da se testiraju. Razlika u odnosu na adenovirus je što se javlja jak bol u mišićima i leđima kao i gubitak čula mirisa i ukusa. Dešava se da osobe skinu povišenu temperaturu i tako odu na posao zato i dolazi do širenja virusa.
Simptomi korone
- povišena temperatura
- malaksalost
- bolovi u rukama i nogama
- dijareja
- gubitak čula mirisa
Podsetimo, i prof. dr Verica Jovanović, direktorka Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" nedavno je upozorila da je registrovano stotinak slučajeva korona virusa kao i da je taj broj dosta manji u poređenju s prethodnom godinom.
- Slučajevi imaju blage manifestacije, ali poseban oprez uvek mora da bude kod osoba s problematičnim imunskim statusom i kod onih s hroničnim oboljenjima - rekla je za RTS prof. dr Jovanović i dodala da počinju pripreme sezonskog praćenja respiratornih oboljenja, kao i da se grip očekuje u novembru.
(Kurir)
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
Preporučujemo
SRBIJOM HARA VIRUS ZAPADNOG NILA: Ovo su žarišta
05. 09. 2025. u 22:10
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
17. 09. 2025. u 13:52
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"TAJ ČOVEK JE SRAMOTA, NE POŠTUJE KRALjA!" Tramp tokom susreta s Čarlsom prekršio protokol, ljudi ljuti
AMERIČKI predsednik Donald Tramp i prva dama Melanija borave u Vindzoru, a njihov susret sa kraljem Čarlsom III već je izazvao burne reakcije zbog kršenja strogog kraljevskog protokola, piše Unilad.
17. 09. 2025. u 16:41
Komentari (0)