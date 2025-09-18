Dr Novosti

OPASNI VIRUSI HARAJU SRBIJOM: LJudi muku muče zbog ovih simptoma

ZBOG raznih tipova adenovirusa, stomačnih tegoba, rinovirusa pa čak i korone domovi zdravlja su ovih dana puni

ОПАСНИ ВИРУСИ ХАРАЈУ СРБИЈОМ: Људи муку муче због ових симптома

U Srbiji trenutno haraju adenovirusi, stomačni virus pa čak i kovid zbog čega ovih dana lekari imaju pune ruke posla i upozoravaju na sličnost i razlike među simptomima.

Prim. dr Biserka Obradović, spec. opšte medicine kaže da su trenutno domovi zdravlja puni zbog pomenutih virusa koji se šire među decom i odraslima. 

- Pored sezonskih adenovirusa koji napadaju respiratorne organe trenutno imamo i stomačni virus koji napada digestivni trakt, a aktivan je i kovid, ali sa znatno blažim simptomima. Kod adenovirsa javlja se povišena temperatura do 38, kijavica, bol u grlu i znamo da se virusi ne leče antibioticima, već simptomatski sa što više tečnosti, čajeva, supica - navodi dr Obradović i dodaje:

Simptomi adenovirusa

  • povišena temperatura do 38
  • kijavica
  • bol u grlu
  • malaksalost

- Imala sam i sama dosta slučajeva kovida, ljudi izbegavaju da se testiraju. Razlika u odnosu na adenovirus je što se javlja jak bol u mišićima i leđima kao i gubitak čula mirisa i ukusa. Dešava se da osobe skinu povišenu temperaturu i tako odu na posao zato i dolazi do širenja virusa. 

Simptomi korone

  • povišena temperatura
  • malaksalost
  • bolovi u rukama i nogama
  • dijareja
  • gubitak čula mirisa

Podsetimo, i prof. dr Verica Jovanović, direktorka Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" nedavno je upozorila da je registrovano stotinak slučajeva korona virusa kao i da je taj broj dosta manji u poređenju s prethodnom godinom.

- Slučajevi imaju blage manifestacije, ali poseban oprez uvek mora da bude kod osoba s problematičnim imunskim statusom i kod onih s hroničnim oboljenjima - rekla je za RTS prof. dr Jovanović i dodala da počinju pripreme sezonskog praćenja respiratornih oboljenja, kao i da se grip očekuje u novembru.

