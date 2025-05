SRBIJA IDE U KORAK SA SVETOM U LEČENJU ZAPALJENSKIH BOLESTI CREVA Knežević Ivanovski: "Ovo nije samo zdravstveni problem"

DOKTORKA Tamara Knežević Ivanovski iz Kliničko bolničkog centra "Zvezdara" izjavila je danas da Srbija ide u korak sa svetom kada je u pitanju inovativna terapija za lečenje zapaljenskih bolesti creva, a pacijentima koji boluju od njih preporučila je mediteranski način ishrane.

Foto Shutterstock

- Mi tu nastupamo sa studijskim protokolima to su lekovi koji su odobreni u svetu ili su u istim fazama ispitivanja, tako da ne treba se ni toga plašiti. Uglavnom su pacijenti malo skeptični što se tiče studijskih protokola, ali nikako ne treba da budu. To su pozitivne i dobre stvari, naravno prethodno jako dobro ispitane pre nego što je uopšte stiglo do nas, tako da stvarno ne zaostajemo - rekla je Knežević Ivanovski za Tanjug.

Ona je objasnila da se zapaljenski bolesti creva - Kronova bolest i ulcerozni kolitis razlikuju u tome što Kronova bolest zahvata ceo digestivni sistem, dok se ulcerozni kolitis ograniči samo na debelo crevo.

Doktorka je istakla da su tipični simptomi za zapaljenske bolesti creva bolovi u trbuhu, učestale stolice, pojave krvi u stolici i dodala da se svi ti simptomi javljaju i noću.

- Više od četiri do pet stolica na dan je nešto što zaslužuje da neko obradi tu osobu ako traje duže od tri nedelje, ako su pridruženi još neki simptomi kao što su temperatura, neke promene po koži, bolovi uz zglobovima, to se zovu vancrevne manifestacije zapaljanskih bolesti creva - kazala je Knežević Ivanovski.

Doktorka je pacijentima preporučila mediteranski tip ishrane za koji su, kako je rekla, različite studije pokazale da može da dovede do remisije.

- Umerenost u svemu, pa čak i u toj mediteranskoj ishrani je ključ svega. Treba se truditi da se jede prirodno, odnosno mediteranski tip ishrane. Ne treba jesti brzu hranu svaki dan nego naći umerenost čak i ako nemaš inflamatornu bolest - poručila je Knežević Ivanovski.

Predsednica Udruženja obolelih od Kronove bolesti i ulceroznog kolitisa Srbije Olivera Ćulibrk naglasila je da su glavni ciljevi udruženja da se pacijentima prizna prvi stepen invaliditeta po dobijanju dijagnoze i omogući što kvalitetniji način života.

- Ovo nije samo zdravstveni problem, iako primarni problem jeste zapravo zdravlje, To se manifestuje i kroz probleme na poslu, probleme u odnosima sa ljudima, partnerima, porodicom, prijateljima, zbog osećaja stida i sramote koju pacijenti osećaju. Samo digestivno zdravlje u našoj zemlji je tabu tema, razgovor o probavi i o ishrani i to izaziva u ljudima strah i sprečava ih da otvoreno govore o tome sa čim se suočavaju - rekla je Ćulibrk za Tanjug.

Objasnila je da udruženje osim toga što se bori za određena prava pacijenata kroz institucije, sa njima komunicira i preko društvenih mreža.

Ćulibrk je dodala da udruženje kontaktiraju i ljudi nemaju dijagnozu, ali sumnjaju da imaju neku od zapaljenskih bolesti creva i dodala da je uloga udruženja da pacijentima preporuče doktore kojima se mogu obratiti za pomoć.

- Vrlo je moguće da je pacijent već prošao kroz proces od lekara opšte prakse do gastroenterologa i da možda i dalje nije zadovoljan dijagnozom koju je dobio, da on sumnja na nešto ozbiljnije. U takvim situacijama mi ćemo da uputimo pacijenta da se javi na najbližem referentnom centru za zapaljenske bolesti creva zato što su to institucije u Srbiji koje imaju stručnjake za ove vrste bolesti - kazala je ona.

Naglasila je da u Srbiji takvi centri postoje u Nišu, Kragujevcu, Novom Sadu i Beogradu i dodala da udruženje pruža i psihološku pomoć pacijentima. Navela je da je primarni cilj Udruženja obolelih od Kronove bolesti i ulceroznog kolitisa Srbije da pacijentima omoguće lečenje u dnevnim bolnicama.

- Mi treba da im omogućimo da primaju terapije tako što će da vade uput za stacionarno lečenje samo dva puta godišnje s obzirom na to da je trenutno situacija da su u nekim situacijama pacijenti prinuđeni da vade upute na mesec dana", rekla je Ćulibrk. Istakla je da je još jedan od ciljeva da inovativne terapije pacijentima budu dostupne blizu mesta stanovanja pacijenata i saradnja sa Akademskom inkluzivnom asocijacijom i najavila inicijativu "Ja ne mogu da čekam".

- Radi se o tome da se osobama sa zapaljenskim bolestima omogući da imaju prioritetan pristup toaletima, pre svega u javnim ustanovama. Plan je da svake godine obiđemo tri do četiri grada i organizujemo edukativne panele u pratnji naših lekara. Ideja je da se okupe pacijenti iz određenog manjeg mesta, njihovi lekari iz doma zdravlja kako bi se podigla svest, ali i da lekari opšte prakse dobiju nove informacije o tome kako bolje da prepoznaju ove bolesti i da se put u dijagnozi skrati - zaključila je Ćulibrk. Svetski dan inflamatornih bolesti creva obeležava se 19. maja, a u Srbiji od njih boluje više od 10 hiljada pacijenata.