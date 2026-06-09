DVORAC NIKOLI, USTAV NA DOBOŠ: Predsednik Crne Gore vratio u podgorici Skupštini Zakon o statusu potomaka dinastije Petrović NJegoš

Zakon o statusu potomaka dinastije Petrović Njegoš, koji je zbog odrednice o "nasilnoj aneksiji" Srbije, iako nije direktno pomenuta, označena kao država okupator, i zbog toga zatresao političku scenu ne samo u Crnoj Gori, naći će se ponovo pred poslanicima Skupštine.

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Naime, predsednik Crne Gore Jakov Milatović vratio je zakon na ponovno odlučivanje Skupštini, ali ne zbog ove definicije, koja predstavlja političku poruku trećini građana Crne Gore koji se izjašnjavaju kao Srbi, već zbog odluke kojom se zakonom davanje dvorca Kruševac u privatnu svojinu, odnosno princu Nikoli Petroviću, po njegovom mišljenju, ocenjuje neustavnim.

- Usvojena zakonska rešenja upitna su sa aspekta usaglašenosti sa Ustavom Crne Gore i Zakonom o zaštiti kulturnih dobara. Naime, odredbom člana 78 stav dva Ustava Crne Gore utvrđeno je da država štiti prirodnu i kulturnu baštinu, dok je odredbom člana 42 stav jedan Zakona o zaštiti kulturnih dobara propisano da se nepokretno kulturno dobro u državnoj svojini ne može otuđiti - piše Milatović Skupštini.

On ističe da se usvojenim Zakonom dvorac Kruševac u Podgorici, sa pripadajućim zemljištem, prenosi u privatnu svojinu princa Nikole Petrovića, "iako je reč o objektu koji već decenijama ima status zaštićenog nepokretnog kulturnog dobra".

Spajić: Ispravljena nepravda Potomci dinastije Petrović Njegoš konačno imaju dostojan dom u Crnoj Gori. Izmenama i dopunama Zakona o statusu dinastije, Petrovićima smo vratili dvorac i tako konačno završili rehabilitaciju i ispravili dugogodišnji institucionalni dug, prvenstveno prema princu Nikoli, koji nas decenijama s ponosom i dostojanstvom afirmiše širom sveta! Vraćanjem dvorca u kojem je rođen otac princa Nikole pokazujemo poštovanje prema tradiciji i istoriji naše zemlje... Država će, dodatno, od naredne godine, podržavati rad Fondacije Petrović Njegoš sa 100.000 evra godišnje - izjavio je premijer Milojko Spajić, posle usvajanja Zakona o dinastiji Petrović.

- Smatram da je država zauzela ustavan, zakonit i uravnotežen pristup prema potomcima dinastije Petrović Njegoš kroz zakonsko rešenje iz 2011. godine, kojim je predviđena izgradnja porodične kuće na Cetinju, površine do 300 metara kvadratnih sa pripadajućim zemljištem do 5.000 metara kvadratnih i dodela stana u Podgorici površine do 130 metara kvadratnih - rekao je Milatovića poslanicima.

On konstatuje i da se davanjem dvorca u privatnu svojinu stvara i nezakonit presedan koji može otvoriti prostor za slične zahteve potomaka iste i drugih dinastija u odnosu na državnu imovinu od istorijskog značaja.