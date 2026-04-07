TROBOJKA MIRI I JAČA VLAST: Vraća li se, zvanično, narodna zastava u Crnu Goru?

POSLE izgnanstva sa skupova u državnih vlasti, narodna zastava-trobojka, mogla bi da se i zvanično vrati u Crnu goru, ukoliko bude prihvaćen predlog Milan Knežević, lidera Demokratske narodne partije, kojim je ova partija predložila Skupštini Crne Gore da danas na dnevni red stavi izmene Zakona o državnom simbolima i da se trobojka normira kao narodna zastava i potom ih izglasa.

V.K.

- To znači da uz državnu zastavu želimo da bude i ova narodna istorijska zastava, kazao je Knežević, koji očekuje stavljanje da takav predlog Skupština usvoji aklamacijom, šta miri Crnu goru i dovodi do stabilnosti.

Međutim, do takve odluke biće teško doći. Osim Kneževićevih poslanika, jasan stav i podršku iskazali su i poslanici Nove srpske demokratije i SNP, dok se iz tabora Demnokrata za sada ćuti. Sve oči uprte su u poslanike Spajićevog Pokreta Evropa sad od čijeg glasanja zavisi stavljanje na dbevni red a posebno usvajanje ovog zakona i zvaničnog povratka trobojke.

- Mnogi iz Pokreta Evropa sad se izjašnjavaju kao Srbi po hodnicima. Očekujem da će ovaj predlog dobiti podršku i ne znam zašto je problem ta trobojka. Očekujem da će gospoda iz PES prevagnuti i podržati ovo naše zakonsko rešenje. Za ovo je potreban 41 poslanik, nije potrebno da se ide na referendum. Ne vidim što je problem da se uvede ova trobojka koju je ukinuo Ranko Krivokapić. Ovo je zastava iz 1905. tad nisu bili rođeni ni Vučić ni Putin, podseća Knežević i napominje da trobojka izražava istorijski, nacionalni identitet Crne Gore.

Srbi i pravoslavni svet u Crnoj Gori ne očekuju da predlog Kneževića podrže oni koji su ih progonili dok su bili deo bivše vlasti, mada svesni da je do bar deo njih navukao dresove ''oslobodilaca'' i dalje donosi odluke suporotne njihovim interesima, odnosno da ih onemogući da se konačno izbore za pravedno rešavanje ključnih identitetskih pitanja, među kojima je osim pitanja zastave demokratsko rešavanja pitanja jezika i dvojnog državljanstva.

KOMPROMIS

Analitičar Boško Vukićević ima zanimljiv pogled na rešavanje ovog problema. Naime, on smatra da današnji partneri na vlasti srpskih predstavnika, treba da steknu poseban senzibilitet naspram rešavanja identitetskih pitanja koja spadaju u korpus osnovnih ljudskih prava.

- Imajući u vidu da kompromisno rješavanje takvih pitanja doprinosi opštenarodnom pomirenju, kao i sveukupnom progresu Crne Gore. Osim toga, ponovno uvođenje trobojke kao narodne zastave, srpskog jezika kao službenog i dvojnog državljanstva može samo učvrstiti vladajuću koaliciju i nakon sledećih izbora - smatra Vukićević.